Rusko pozvalo militantné hnutie Taliban na medzinárodné rokovania o Afganistane 20. októbra v Moskve. Účastníkmi rokovania by mali byť ešte aj Čína, India, Irán a Pakistan.

Vo štvrtok to oznámil osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov, informovala agentúra AFP. Táto medzinárodná schôdzka bude nasledovať po summite skupiny G20, ktorý sa 12. októbra bude zaoberať Afganistanom a tým, ako predísť humanitárnej kríze v tejto krajine po augustovom prevzatí moci Talibanom.

Moskva už tento rok hostila podobné podujatie v marci, keď sa tam konala medzinárodná konferencia o Afganistane, na ktorej sa okrem Ruska zúčastnili aj Spojené štáty, Čína a Pakistan. Kremeľ v uplynulých rokoch hostil predstaviteľov Talibanu v Moskve niekoľkokrát, naposledy v júli tohto roka.

Ruský prezident Vladimir Putin v minulosti kritizoval zapojenie cudzích krajín do konfliktu v Afganistane a upozornil na to, že Moskva sa poučila zo sovietskej invázie do Afganistanu v 80. rokoch minulého storočia. Na rozdiel od západných krajín, ktoré z Afganistanu evakuovali všetkých svojich diplomatov po tom, ako sa tam moci chopil Taliban, Rusko svojich diplomatov z Afganistanu nestiahlo a ich ambasáda v Kábule zostala po celý čas otvorená. Po prevzatí moci Talibanom však Rusko v Tadžikistane usporiadalo vojenské cvičenia a posilnilo tiež výzbroj na svojich tamojších základniach.

Putin vo štvrtok telefonoval s tadžickým prezidentom Emómalí-ji Rahmónom, s ktorým hovoril o bezpečnostnej situácii a poslednom vývoji v Afganistane. Putin vyjadril obavy z extrémistických skupín, ktorých členovia by mohli využiť politické nepokoje v Afganistane na to, aby sa ako utečenci dostali do susedných krajín.