Fínsko sa môže pripraviť na vstup do NATO: Maďarská prezidentka podpísala ratifikáciu

Maďarská prezidentka Katalin Nováková v utorok podpísala zákon ratifikujúci vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie. Hlava štátu to uviedla na Twitteri a súčasne vyjadrila nádej, že poslanci maďarského parlamentu čoskoro ratifikujú aj vstup Švédska do NATO, informuje spravodajca TASR v Budapešti.