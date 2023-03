Aplikácia Air Alert je prepojená s ukrajinským systémom protivzdušnej obrany. Keď sa rozozvučia sirény, aplikácia Ukrajincov vyzve, aby sa uchýlili do krytov. "Nebuďte neopatrní," radí im Hamillov hlas. "Vaša prílišná sebadôvera je vašou slabinou," dodáva.

Ukrainians will be informed of alerts by Luke Skywalker



Actor Mark Hamill,who played the role of Luke Skywalker in Star Wars, will voice five types of alerts: missile attack, shelling, street fighting, radiation and chemical threats pic.twitter.com/HPbK14StQf