Británia má najviac úmrtí v EÚ

Británia je európskou krajinou s najvyšším počtom úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Celkovo mu v Spojenom kráľovstve podľahlo 50.365 ľudí. Podľa oficiálnych zdrojov v krajine za uplynulý deň tiež pozitívne testovali na koronavírus ďalších 22.950 osôb, ktorých celkový počet sa tým zvýšil na 1.256.725.

Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že každá smrť je tragédiou. Tvrdí, že krajina sa z najhoršieho ešte nedostala a je potrebné, aby sa všetci riadili náležitými opatreniami a správali sa tak, aby sa vírus podarilo potlačiť. Spojené kráľovstvo je piatou krajinou na svete, ktorá zaznamenala viac ako 50.000 úmrtí v súvislosti s koronavírusom. Tieto údaje britskej vlády sa týkajú osôb pozitívne testovaných na koronavírus v období uplynulých 28 dní. Tamojší Národný štatistický úrad však tvrdí, že ak by sa vzali do úvahy všetky úmrtia, pri ktorých bolo ochorenie COVID-19 spomenuté na úmrtnom liste, bilancia obetí na životoch by presiahla hranicu 60.000.

V Taliansku sa nakazilo viac ako milión ľudí

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku v stredu prekročil symbolickú hranicu jeden milión a celkovo v krajine zomrelo takmer 43.000 ľudí. Ukazujú to oficiálne údaje ministerstva zdravotníctva, informovala tlačová agentúra AFP. Za posledných 24 hodín zaznamenali v Taliansku takmer 33.000 nových infikovaných, takže celkový počet prípadov nákazy stúpol v krajine na 1.028.424.

Majiteľ baru Franco Epifani ponúka zákazníkom cappuccino pred svojím barom v štvrti Isola v Miláne 6. novembra 2020. Zdroj: Luca Bruno

V krajine pribúdajú rýchlo nielen infikovaní, ale aj mŕtvi - zomrelo ďalších 623 ľudí, najviac za jeden deň od začiatku pandémie, a celkovo je obetí 42.953. Infekcia koronavírusom zasiahla túto krajinu ako prvú v Európe začiatkom roka a najvážnejšie boli vtedy postihnuté severotalianske oblasti. Vláda preto zaviedla bezprecedentnú celoštátnu karanténu (lockdown), ktorý výrazne spomalil prenos koronavírusu, ale ničil ekonomiku