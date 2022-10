Ruský raketový útok na Kyjev a ďalšie mestá a regióny Ukrajiny, ktorý sa odohral v pondelok ráno, odsúdili viacerí predstavitelia Európskej únie a jej členských štátov. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell zároveň uviedol, že "ďalšia vojenská pomoc pre Ukrajinu je na ceste".

"Takéto činy nemajú v 21. storočí čo robiť a čo najostrejšie ich odsudzujem," napísal Borrell na Twitteri. Vyjadril tiež podporu Ukrajine a prisľúbil ďalšiu dodávku vojenskej pomoci.

Európska únia sa podľa Borrellovho hovorcu Petra Stana domnieva, že ruské útoky na Ukrajinu by mohli byť klasifikované ako vojnové zločiny, keďže "zasiahli civilné ciele a porušili medzinárodné humanitárne právo".

Na otázku o nasadení ruských a bieloruských regionálnych jednotiek na západných hraniciach Bieloruska, o ktorom dnes informoval tamojší prezident Alexandr Lukašenko, Stano odvetil, že "Európska únia ešte nedisponuje bližšími informáciami, no ak by sa to naozaj zrealizovalo, išlo by o ďalšiu eskaláciu vojny na Ukrajine". Dodal, že "by to zo strany EÚ nezostalo bez odpovede".

V Kyjeve sa v čase útokov nachádzal aj eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders, ktorý sa musel ukryť v hotelovom bunkri, ako napísal na Twitteri.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vyhlásila, že "to, čo sa deje v Kyjeve, je choré".

Útoky na ukrajinskú metropolu a ďalšie mestá odsúdil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. V telefonáte so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vyjadril "hlboké znepokojenie" nad situáciou a Ukrajine prisľúbil ďalšiu vojenskú pomoc.

Počas viacerých útokov, ktoré v pondelok ráno zasiahli Kyjev a ďalšie mestá Ukrajiny, došlo k obetiam na životoch a zraneniam. Ukrajinský parlament informoval, že masívnemu raketovému ostreľovaniu boli vystavené aj Ľvovská a Ternopiľská oblasť, mestá Dnepropetrovsk, Žytomyr, Mykolajiv a Chmeľnyckyj.