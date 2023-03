"V Európskej únii sme vždy jasne hovorili, že osoby zodpovedné za nezákonnú agresiu proti Ukrajine musia byť postavené pred súd, a táto záležitosť Medzinárodného trestného súdu je len začiatkom procesu vyvodzovania zodpovednosti," povedal Borrell.

ICC v piatkovej tlačovej správe uviedol, že zatykač vydáva aj na prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.

Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že Putin a Ľvovová-Belovová sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva, konkrétne detí, a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.

Zatýkací rozkaz na Putina privítal v piatok aj britský minister zahraničných vecí James Cleverly s tým, že vyšetrovanie tvrdení o zločinoch na Ukrajine musí pokračovať, píše AFP.

Those responsible for horrific war crimes in Ukraine must be brought to justice.



We welcome the step taken by the independent ICC to hold those at the top of the Russian regime, including Vladimir Putin, to account.



Work must continue to investigate the atrocities committed.