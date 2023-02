Presne pred 80 rokmi sa skončila bitka o Stalingrad. Bol to obrat v druhej svetovej vojne, prvá veľká porážka Hitlera a zároveň jeden z najkrvavejších bojov v histórii. Celkové straty na oboch stranách sa odhadujú na 2 milióny.

Bol 2. február 1943 ráno. Pred dvoma dňami kapituloval v južnej časti Stalingradu maršal Friedrich Paulus. V priemyselnej zóne na severe mesta sa však ešte držali vojaci 11. zboru generála Karla Streckera.

Zdroj: acs

Boli obkľúčení v montážnej hale traktorového závodu, dochádzala im munícia a ranených nemal kto ošetrovať. Mali iba jednu vysielačku, cez ktorú počúvali Hitlerove výzvy, aby vydržali až do konca. O 8.40 ráno odpovedali naposledy. O 9.00 prestali klásť odpor. Bolo dobojované...

Deti jedli blato

Pri bitke o Stalingrad sa väčšinou spomína len hrdinstvo a straty vojakov. Pritom išlo o polmiliónové mesto a väčšinu obyvateľov neevakuovali. Civilisti trpeli v bitke rovnako – ak nie viac.



Bitka o Stalingrad so sebou priniesla neuveriteľné straty na životoch i skazu celého mesta. Zdroj: acs

Valentina Saveljeva (85) mala päť rokov, keď na mesto zaútočili hitlerovské vojská. Na detstvo má preto len hrôzostrašné spomienky. Ich dom bol zničený. S mamou hľadali v novembri 1942 útočisko v rokline, ktorá viedla k Volge. „Vykopali sme si diery v zemi ako zvieracie nory. O roklinu sa tuho bojovalo. Všetko horelo a počuli sme len rachot,“ spomínala pani Valentina pre BBC. „Keď zavriem oči, stále vidím Volgu v plameňoch. Na hladine horel benzín,“ dodáva. Nemali čo jesť, iba blato, v ktorom žili.



Valentina si spomína, že chutilo sladko. Mama im ho cedila cez látku. Jej mladší brat hlad a zimu neprežil.

Výkaly aj kanibalizmus

Na svetlo sveta sa pred desiatimi rokmi dostali podrobnosti o hrôzach bitky pri Stalingrade. Sovietski bojovníci mali byť naveky oslavovaní ako hrdinovia, no po desiatkach rokov vyšli bez cenzúry na povrch neskreslené skutočnosti o najkrvavejšej bitke druhej svetovej vojny. Odhalila ich kniha nemeckého historika Jochena Hellbecka, ktorá vychádza z autentických rozhovorov s ruskými vojakmi. Spomienky stoviek veteránov sa snažili sovietske orgány násilne potlačiť.

Zdroj: Amazon

Profesorovi Hellbeckovi sa podarilo získať takmer 10-tisíc strán dokumentov z historického oddelenia Ruskej akadémie vied. Informácie z nich búrajú mýtus o tom, že Červená armáda bojovala iba zo strachu a že viac ako trinásťtisíc vojakov bolo popravených pre zbabelosť. V skutočnosti je tento počet oveľa nižší, popravených bolo menej ako tristo mužov. Hellbeckova kniha prináša aj šokujúce podrobnosti o rozpade nemeckej šiestej armády, ktorej členovia sa v troskách mesta pri šialenom 40-stupňovom mraze museli znížiť ku kanibalizmu, píše Plus Sedmička.

Nemali odvahu zomrieť

Najkrvavejšia bitka druhej svetovej vojny vyvrcholila 31. januára 1943, keď maršal Friedrich Paulus neposlúchol Hitlerov príkaz spáchať samovraždu a radšej sa vzdal. "Keď som vstúpil, Paulus ležal na posteli v plášti a s čiapkou na hlave. Mal dvojtýždňové strnisko a zdalo sa, že stratil všetku odvahu,“ cituje kniha podplukovníka Leonida Vinokurova.

Poľný maršal Friedrich Paulus sa vzdáva sovietskym vojskám. Podľa Hitlera mal radšej zvoliť dobrovoľnú smrť. Zdroj: Profimedia.sk

Jeho pobočník, major Anatolij Zoldatov, zasa spomína: "V miestnosti boli až po pás nahromadené špina a ľudské výkaly a všetko to neskutočne smrdelo. Boli tam i dve toalety s nápisom – Rusom vstup zakázaný.“ "Paulus a jeho spoločníci sa mohli pokojne sami zastreliť. No boli takí zbabelci, že to neurobili. Nemali odvahu ani umrieť,“ dodáva generálmajor Ivan Burmakov.

Prečítajte si tiež: