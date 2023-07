Ako informuje portál blesk.cz, Pavel sa vybral na Rodos aj s dvomi deťmi a (7, 9) minulý týždeň v stredu. Ako však uviedol, iba po dvoch dňoch na ostrove pochopil, že niečo nie je v poriadku. Podľa jeho slov bol vo vzduchu dym a z hotela, ktorý bol hneď oproti pláže, už nevideli ani len svetlá kotviacich lodí.

Cestovná kancelária ubezpečovala rodinu, že nie je v nebezpečenstve aj napriek tomu, že prostredie okolo nich vyzeralo, akoby na ostrove vybuchla sopka. "Všetko je pod kontrolou. Nie ste v ohrození. Teraz už je to skoro celé uhasené," povedala mu delegátka.

Rodina však tvrdeniam cestovnej kancelárie neverila, a tak sa rozhodli zbaliť si najdôležitejšie veci do "evakuačnej batožiny". Do izby ich však už znova nepustili a z hotela ich vyhnali na pláž, kde začalo ozajstné peklo. Ľuďom sa od hustého dymu ťažko dýchalo, a tak si museli k tvári priložiť mokré uteráky či servítky. "Padal na nás popol. Išli sme s obrovským davom, nikto nevedel kam, jednoducho preč od toho dymu," vysvetlil pre portál.

Turisti si prešli peklom

Pavel sa snažil ešte skontaktovať s cestovnou kanceláriou, no po jeho poslednej smske, kde sa vyjadril, že oheň podľa neho nie je pod kontrolou, stratili kontakt. Turisti na pláži sa museli dostať do evakuačného centra, ktoré však bolo približne 9 kilometrov od miesta, kde sa nachádzali. Cestu musel absolvovať iba v plážových žabkách a podľa jeho slov ju zvládli iba vďaka miestnym, ktorí im dávali vodu a mnohí dokonca použili hadice, aby pomohli turistom sa ochladiť.

Do evakuačného centra, ktoré im zriadil hotel, však v noci tiež dorazil hustý dym, a tak sa museli dostať preč. Vďaka inému hotelu sa do mesta Rodos dostali autobusy a Pavlovi sa konečne podarilo skontaktovať sa s delegátkou. "Povedala nám, kam máme prísť, ale vraj si to musíme zariadiť sami. Zase nám pomohli miestni. Keď videli, že máme malé deti, naložili nás do auta a odviezli,“ uviedol s tým, že chápe, že situácia na ostrove bola v tých dňoch extrémna. Podľa Pavla na ostrove zasahovali dokonca aj slovenskí hasiči, ktorých aj osobne stretol.

Cestovná kancelária Blue Sky sa pre blesk.cz vyjadrila, že delegáti postupovali podľa informácií, ktoré dostali od miestnych. "Aj ja sama som dostala v piatok správu, že požiar bude najneskôr v sobotu pod kontrolou, potom sa ale situácia výrazne zhoršila,“ uviedla Lucia Bukovanská, hovorkyňa Blue Style. Tiež dodala, že pre klientov mali byť pripravené evakuačné autobusy, ale grécka vláda už v tom čase časť ostrova uzavrela.

