So silnými plameňmi bojujú pozemné a vzdušné záchranné sily, medzi ktoré patria hasiči z operačných oblastí Kaštela a Trogir, Zásahový hasičský zbor zo Splitu, a to spolu s tromi hasičskými lietadlami Canadair CL 415 a tromi hasičskými lietadlami AT 802 FireBoss, informuje Slovenské veľvyslanectvo v Chorvátsku na sociálnej sieti.

Požiar vypukol vo štvrtok približne o pol štvrtej poobede.

„Momentálne sa na hasení podieľa 150 hasičov s 30 vozidlami a 6 hasičských lietadiel. Hasenie sťažuje silný vietor, ale v tejto chvíli nie sú objekty ohrozené,“ oznámil veliteľ Hasičského zboru Splitsko-dalmatínskej župy Ivan Kovačević. Informuje o tom chorvástky portál Hvz.gov.hr.