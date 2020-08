Chorvátsko v týchto dňoch zažíva prudký úbytok turistov, ktorí sa boja, že by v dovolenkovej destinácii mohli pre zhoršujúcu sa epidémiu uviaznuť.

Ďalší sa zasa obávajú, že po návrate „na rodnú hrudu“ budú musieť stráviť dva týždne v povinnej karanténe, podobne ako Briti, ktorí túto povinnosť zaviedli od 22. augusta. Rakúsko, Taliansko a Slovinsko zasa vydali varovania pre svojich občanov. Výsledkom sú potom preplnené hranice, na ktorých motoristi neraz čakajú dlhé hodiny – bez vody a možnosti ísť na WC.

VIDEO: Dovolenkové PEKLO v Chorvátsku

Odkedy tento dovolenkový raj Slovákov otvoril v júli hranice, ministerstvo cestovného ruchu si situáciu pochvaľovalo. Chorvátska ministerka Nikolina Brnjacová označila 50 % bežného množstva turistov za úspech, nakoľko prímorská krajina očakávala podstatne horšie výsledky. Do Chorvátska sa dychtivo nahrnulo množstvo „odvážlivcov“ aj z Česka či Slovenska, medzi nimi aj 30-ročná Monika, ktorá si však na júlovú dovolenku spomína ako na prechádzku mestom duchov.

Do Chorvátska sa však nedávno vrátila opäť a akoby prišla do inej krajiny. „Hlava na hlave,“opísala stav Monika. „Koronavírus tam veľmi neriešia, opatrenia žiadne. Na hraniciach nám dali pečiatku a v pohode sme išli ďalej,“povedala pre Plus JEDEN DEŇ na margo zdravotných kontrol.

Korona mapa Chorvátska Zdroj: croatiacovid19.info

Keď preto v auguste stúpla turistická populácia, zarovno s ňou išlo hore aj množstvo nakazených. Chorvátsko začalo hlásiť rekordne vysoké počty nových prípadov nákazy koronavírusom. Včera sa preto zišiel celonárodný štáb pre pandémiu, ktorý prijal nové opatrenia týkajúce sa prevádzkových hodín barov a diskoték či maximálneho počtu účastníkov na zhromaždeniach. V Chorvátsku je momentálne 8175 potvrdených prípadov nákazy, z toho vyše 2200 je aktívnych. Koronavírusu podľahlo 171 osôb.

V mori objavili vysokú koncentráciu fekálií

