Chersonská oblasť na juhu Ukrajiny, ktorú ruské jednotky tento týždeň vyhlásili za "oslobodenú" od ukrajinských síl, začne od 1. mája prechádzať do rubľovej zóny. Podľa britského denníka The Guardian to pre ruské médiá povedal zástupca šéfa proruskej vojenskej a civilnej správy oblasti a predseda výboru na záchranu Chersonskej oblasti Kyrylo Stremousov.