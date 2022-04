Budeme používať plyn z Južnej Kórey? Krajina je ochotná TAKTO pomôcť Európe

Južná Kórea je ochotná do leta presmerovať časť dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy. Bude to závisieť od požiadaviek Európy alebo Spojených štátov.