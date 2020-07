eľká Británia zaradila Slovensko na zoznam bezpečných krajín. Cestujúci zo Slovenska tak nebudú musieť od 28. júla po príchode do Anglicka absolvovať 14-dňovú karanténu.

Očakáva sa, že do nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia prijmú rovnaké rozhodnutie aj vlády Škótska, Walesu a Severného Írska. Ministrovi zahraničných vecí SR Ivanovi Korčokovi to potvrdila britská ministerka pre Európu Wendy Mortonová, informoval v piatok tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

"Slovensko bude zaradené na zoznam bezpečných krajín pri cestách do Spojeného kráľovstva,"uviedla Mortonová v telefonáte so slovenským ministrom.

Korčok rozhodnutie Veľkej Británie uvítal a vyzdvihol podrobnú a profesionálnu analýzu o vývoji pandémie na Slovensku, ktorú britskej strane poskytol hlavný hygienik SR Ján Mikas, uvádza tlačový odbor MZVaEZ.

Rezort diplomacie občanov SR aj naďalej nabáda, aby zvážili cestovanie do jednotlivých krajín a dodržiavali prísne hygienické pravidlá. Slovákom takisto odporúča, aby si pred každou cestou preverili podmienky cestovania, ktoré sú pravidelne aktualizované na webovej stránke MZVaEZ SR.

Od 28. júla sa povinnosť 14-dňovej karantény ruší aj pre občanov Estónska, Lotyšsky, Slovinska a karibský ostrovný štát Svätý Vincent a Grenadíny, uvádza na svojej stránke televízia Sky News. Na zozname, ktorý sa aktualizuje každé dva týždne, naďalej nie sú USA, Portugalsko, Švédsko, Mexiko, Brazília, Rusko, Irán, India, Pakistan, Bangladéš a Čína.

Johnson: Británia prekoná pandémiu COVID-19 do polovice roku 2021

Britský premiér Boris Johnson v piatok vyjadril presvedčenie, že Spojené kráľovstvo podľa neho prekoná koronavírusovú krízu do polovice roku 2021. Zároveň však vyjadril obavy z možnej druhej vlny nákazy, ktorá by zaťažila britský zdravotnícky systém.

"Či už (koronavírus) pochádza z netopiera, šupinavca alebo z iného zdroja, pre ľudstvo to bola veľmi, veľmi nepríjemná vec. Myslím si, že do polovice budúceho roka budeme na dobrej ceste, aby sme ho prekonali,"povedal Johnson novinárom na prvé výročie svojho nástupu do úradu premiéra.

"Musím sa pred ľuďmi vyjadriť jasne - ešte vždy si myslím, že nás čakajú ťažké časy, čo sa týka udržania vírusu pod kontrolou," citovala Johnsona spravodajská stanica Sky News. "Nemám však vôbec žiadne pochybnosti, že túto krajinu to posilní ako nikdy doteraz," dodal.

Koronakríza podľa neho podnietila britskú vládu k tomu, aby "sa rýchlejšie pohla vpred a rýchlejšie reagovala na potreby ľudí". Na otázku, dokedy budú musieť ľudia v Spojenom kráľovstve nosiť rúška premiér uviedol, že sa bude spoliehať na zdravý rozum Britov. Odmietol ale uviesť konkrétny termín, kedy by malo dôjsť k zmierneniu opatrení. Johnson dúfa, že všetci dostanú vakcínu proti chrípke, aby sa tak počas zimných mesiacov zmiernil tlak na zdravotníctvo. Odporcov očkovania nazval Johnson počas návštevy zdravotníckeho zariadenia v Londýne "šialencami".

Od piatku je v Anglicku povinné nosenie rúšok v obchodoch či prostriedkoch verejnej dopravy. Podobné pravidlá zaviedli aj vlády v Škótsku, Walese a Severnom Írsku.