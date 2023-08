Dokument Katka sa stal fenoménom dokumentárnej tvorby a príbeh narkomanky, hlavnej hrdinky, chytil za srdce mnohých ľudí. Katarína Bradáčová je odmlada závislá od drog a žije v uliciach Prahy.

Príbeh sa začal natáčať v roku 1996, keď mala hlavná protagonistka len 19 rokov a žila v terapeutickej komunite. Bola rozhodnutá, že sa už k drogám nikdy nevráti a dúfala, že bude mať v budúcnosti normálny život. Žiaľ, dodnes sa tak nestalo. Katka sa roky snažila skoncovať s drogami, no nestalo sa tak ani potom, čo zostala tehotná a potvrdili jej žltačku typu C. Dcéru Terezku po narodení opustila a dnes sa o ňu stará babička, ktorá ju vychovala.

Pre český denník sa Terezka zdôverila v liste, ktorý poslala do redakcie. Chystá sa na strednú školu a stará sa o babičku, blízkych aj zvieratá. „Chcem do sveta posielať lásku a silu tým, ktorí to majú podobné ako ja, alebo tým, čo to potrebujú,“ vysvetlila. „To, akú mám biologickú mamičku, ma veľmi mrzí. Ja však nie som ona a ani nikdy nebudem,“ uzavrela tínedžerka.

Katka žije stále v uliciach Prahy. Podľa najnovších fotografií je jasné, že problémy s drogami má stále. Pritom celý život snívala o tom, že si dcérku Terezku zoberie naspäť. Zdroj: Instagram/narkomankakatka

Ešte nedávno Katka povedala, že by veľmi rada získala späť do starostlivosti svoju dcéru Terezu, ktorej sa pred rokmi vzdala a odložila ju k svojej matke. Snívala o tom, že si s vtedajším priateľom prenajmú izbu v ubytovni a dcéra bude s nimi žiť. „Je to tak, ale musíme prestať s užívaním drog,“ povedala pre web eXtra.cz Katka, ktorá svoju dcéru vtedy vídala zhruba raz za pol roka. „Vždy ideme na ihrisko. Teraz by to však mohlo vyjsť. Musíme však na detox,“ dodala ešte v roku 2018 Bradáčová.

Narkomanka Katka, žiaľ, do dnešných dní berie drogy. Viac ako 20 rokov žije na ulici a v roku 2010 sa vzdala práv na svoju dcéru, ktorú vychováva jej stará mama. Zdroj: Extra.cz

Najnovšie zábery však evidentne ukazujú, že Katka sa závislosti od drog nezbavila a často ju vídať v uliciach Prahy pod vplyvom. Jej dcérka je tak stále v opatere starej mamy a vyzerá to tak, že v najbližšom čase to ani inak nebude.

