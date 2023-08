Harry a Meghan teraz plánujú produkovať film pre Netflix v snahe upevniť svoju budúcnosť v Hollywoo­de po tom, čo sa počas niekoľkých turbulentných mesiacov rozišli s hudobným a podcastovým gigantom Spotify a prišli o kšeft za 16 miliónov.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu údajne kúpili práva na román „Meet Me At The Lake“ od Carley Fortune, ktorý ich podľa odhadov odborníkov mohol stáť až 3 milióny libier. Produkcia bude znamenať ich prvý spoločný projekt mimo kamier, v čase, ktorý by mohol byť zlomovým pre ich televíznu budúcnosť. Neboli by to však oni, ak by svojím počinom nechceli obrátiť pozornosť na svoj „tragický“ životný príbeh.

Kniha, z ktorej sa len za prvý týždeň predalo 37 000 kópií, je romantická fikcia založená na dvoch ľuďoch, ktorí sa vo svojich 30 rokoch zamilujú – podobne ako vojvoda a vojvodkyňa. Príbeh opisuje aj traumu, ktorej čelila postava, ktorá v detstve stratila rodiča pri autonehode, a ďalej sa venuje témam ako užívanie alkoholu a drog, o ktorých princ hovoril vo svojich memoároch. Odkazom na Meghaninu minulosť má byť Toronto, kde sa príbeh odohráva a kde Meghan žila počas natáčania Kravaťákov.

Odborníci zo sveta PR však nad týmto počinom krútia hlavou. Nechápu totiž, prečo boli práva predané páru, ak má kniha taký úspech, mohli by ju spracovať skúsenejší producenti.

