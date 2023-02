Alicia Dayová (34) dostala pokutu 20.000 rubľov (približne 170,65 eur) za obmedzenie chodcov prostredníctvom nepovoleného protestu. Na základe iného obvinenia ju odsúdili na 13 dní "administratívneho zadržania" za neuposlúchnutie príkazov polície, píše The Guardian.

Here’s an unusual one: a Moscow court has sentenced U.S. citizen Alicia Day to 13 days in jail for disobeying the police. The animal rights activist apparently bought a cow through the Avito marketplace and then decided to show it Red Square. Um, okay. https://t.co/oAWXjQ0KO1 pic.twitter.com/5mDEByFd9u