"Neustále sa nám podľa súčasných pravidiel posúvajú jesenné voľby smerom k letným prázdninám, takže o chvíľu by sa konali počas letných prázdnin, a to by nebolo dobré," zdôvodnil pripravované zmeny predseda vlády. Dodal, že cieľom je modernizovať pravidlá.

Podľa nových pravidiel by sa voľby mohli konať len v piatok od 7.00 h do 22.00 h. Hlasy by sa tak sčítavali v noci z piatka na sobotu. Minister vnútra Vít Rakušan zdôraznil, že hlasovanie voličov bude trvať viac hodín než v aktuálnych dvojdenných voľbách. Pevne by sa tiež mal stanoviť termín senátnych, komunálnych a krajských volieb - na konci prvého celého októbrového týždňa.

Voľby v Česku od roku 2026 by mohli namiesto dvoch dní trvať len jeden deň. Zdroj: Petr David Josek

Zmena pravidiel sa týka aj vytvorenia stálych volebných obvodov do senátnych volieb či voličských preukazov. O ne by sa dalo žiadať elektronicky na každom úrade, nielen v mieste trvalého bydliska.

"Ďalším krokom musí byť možnosť korešpondenčnej voľby. To sme sľúbili a tento sľub musíme dodržať, aj keby nás to malo stáť pár nočných zasadnutí Snemovne," komentoval návrh novely na Twitteri Rakušan.

Jednodušší volby v jeden den a pevné datum voleb do Senát, krajů i obcí. To jsme dnes schválili na vládě. Dalším krokem musí být možnost korespondenční volby. To jsme slíbili a tenhle slib musíme dodržet, i kdyby nás to mělo stát pár nočních zasedání Sněmovny. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 1, 2023

Česko je posledným štátom EÚ, ktorý má dva volebné dni - v piatok od 14.00 h do 22 h a v sobotu od 8.00 h do 14.00 h.

O návrhu novely zákona bude teraz rokovať Poslanecká snemovňa a Senát. Ministerstvo vnútra zavedenie jednodňových volieb navrhovalo už pred dvomi rokmi, vtedajšia vláda Andreja Babiša však o návrhu nerokovala.