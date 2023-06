Ukrajina NEBUDE mať zjednodušenú cestu do NATO, hovorí Biden: Čo na to šéf Aliancie? ×

Spojené štáty nepodniknú osobitné opatrenia, ktoré by Ukrajine uľahčili vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). Uviedol to v sobotu americký prezident Joe Biden, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.