Podľa agentúry tak urobil v zanietenom prejave, ktorý predniesol pri príležitosti ročného výročia prvého významného federálneho zákona o strelných zbraniach prijatého za takmer tri desaťročia, dodajúc, že ide len o dôležitý prvý krok.

"Modlitby sú fajn. Sú dôležité... ale tie [násilie] nezastavia," povedal Biden, ktorý nalieha na Kongres, aby podnikol radikálnejšie kroky na obmedzenie prístupu k zbraniam. "Musíte konať. Musíte sa rozhýbať. Musíte niečo urobiť. Ak tento Kongres odmietne konať, potrebujeme nový Kongres," vyhlásil.

Biden na samite o bezpečnosti v Connecticute chválil ľudí, ktorí prežili násilie so zbraňou i príbuzných obetí za to, že premenili svoju bolesť na odhodlanie a prisľúbil im, že nepoľaví v presadzovaní prísnejších zákonov v tejto oblasti.

Policajti zbierajú dôkazy po streľbe v meste Denver v americkom štáte Colorado v utorok 13. júna 2023. Pri streľbe utrpelo zranenia deväť ľudí. Traja zo zranených sú podľa polície v kritickom stave. K streľbe došlo okolo 00.30 h miestneho času (8.30 h SELČ) neďaleko športovej arény Ball Arena, kde sa basketbalisti Denveru Nuggets v pondelok neskoro večer prvýkrát v histórii stali šampiónmi zámorskej basketbalovej NBA. Zdroj: David Zalubowski

Americký prezident hovoril o prijatí legislatívy, ktorá sprísnila prístup k strelným zbraniam, podpísanej niekoľko týždňov po tom, ako strelec pripravil o život 19 detí základnej školy a dvoch učiteľov v Uvalde, v štáte Texas.

Desať rokov predtým bolo zabitých 26 detí a zamestnancov pri masakre v škole v obci Sandy Hook, vzdialenej len necelú hodinu jazdy od Hartfordu, hlavného mesta štátu Connecticut.

Minulý rok prijatý zákon sprísnil kontroly zázemia u najmladších kupcov strelných zbraní v snahe dostať zbrane preč od páchateľov domáceho násilia a pomôcť štátom zaviesť zákony uľahčujúce odoberanie strelných zbraní ľuďom, ktorí sú považovaní za nebezpečných.

Masová streľba v Texase: Útočník strelil do hlavy piatich susedov potom, čo ho upozornili na hluk. Medzi obeťami je aj 8-ročné dieťa. Zdroj: Profimedia

Biden chce zakázať najmä takzvané útočné zbrane, čo je politický termín na označenie zbraní, ktoré sa najčastejšie používajú pri masových streľbách, ktoré majú schopnosť rýchlo zabiť veľa ľudí.

Po svojom prejave v Hartforde zamieril Biden na akciu spojenú so zbierkou finančných prostriedkov, ktorá sa bude konať v Greenwichi. V najbližších dňoch zrýchli svoje cestovanie v rámci predvolebnej kampane a do konca mesiaca sa zastaví v New Yorku, Kalifornii, Illinois a Marylande.