Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti, ležiacej pri hraniciach s Ukrajinou, tvrdí, že ukrajinská armáda ostreľovala mesto Belgorod, pričom zasiahla jednu z tamojších obytných budov. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Ruské úrady opakovane obviňujú Kyjev z ostreľovania lokalít v ruskom pohraničí, Ukrajina obvinenia z takýchto útokov popiera a tvrdí, že Rusko ich využíva na propagandistické ciele.

V pondelok boli mestá po celej Ukrajine vystavené mohutnému útoku ruskými raketami a dronmi, pri ktorom zahynulo najmenej 19 ľudí a ďalších približne 100 utrpelo zranenia. "Ukrajinské ozbrojené sily ostreľovali Belgorod. Došlo k škodám na bytovom dome na Gubkinovej ulici. Získavajú sa podrobnosti týkajúce sa možných obetí," uviedol na sieti Telegram belgorodský gubernátor Viačeslav Gladkov. Na sociálnych sieťach sa v tejto súvislosti objavili zábery výškového domu, z ktorého stúpal tmavý dym a v jeho okolí bolo vidno trosky.

Jedna z údajných ukrajinských striel podľa Gladkova dopadla do blízkosti areálu školy v obci Krasnoje neďaleko Belgorodu. K zraneniam ani obetiach na životoch nedošlo. Belgorodský gubernátor v utorok tvrdil, že v dôsledku ukrajinského ostreľovania elektrickej rozvodne v pohraničnom meste Šebekino zostalo na území jeho oblasti bez elektriny viac než 2000 ľudí. Silnú explóziu v Belgorodskej oblasti hlásili očití svedkovia v pondelok. Miestne úrady však tvrdia, že to boli vopred naplánované výbuchy na vojenskom cvičisku.

Po tohtotýždňových útokoch ruskej armády na energetické zariadenia na Ukrajine boli dodávky elektrickej energie na ukrajinskom území už z veľkej časti obnovené. Vo štvrtok to uviedol šéf prevádzkovateľa rozvodnej siete na Ukrajine (Ukrenerho) Volodymyr Kudryckyj. Správu o tom TASR prevzala zo servisu agentúry Reuters.

V rozhovore pre štátnu televíziu Kudryckyj uviedol, že niektoré práce na opravách poškodenej infraštruktúry pokračujú, ale dodávky elektriny boli už obnovené. Napriek tomu by Ukrajinci podľa neho mali naďalej šetriť elektrinou, pretože ruská armáda by mohla podniknúť ďalšie útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Vyzval odberateľov, aby spotrebu elektriny znížili v čase najväčšieho zaťaženia elektrizačnej sústavy: ráno od 08.00 h do 11.00 h a večer od 17.00 do 23.00 h.

Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v stredu uviedol, že raketové útoky ruskej armády od pondelka zasiahli približne 30 percent energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany už v utorok potvrdilo, že jeho armáda pokračuje v masívnom útoku na ukrajinské vojenské a energetické zariadenia.

Haluščenko uviedol, že jedným z dôvodov útokov na energetickú infraštruktúru je podľa neho to, že ukrajinský export elektriny do Európy "pomáha európskym krajinám šetriť na ruskom plyne a uhlí". Minister takisto vyzval partnerov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli "systémy protivzdušnej ochrany", ktoré by jeho krajine pomohli chrániť infraštruktúru.