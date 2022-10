Slová, z ktorých mrazí: Rusko sa vyhráža TREŤOU SVETOVOU VOJNOU! Toto nesmú Ukrajinci urobiť... ×

Prijatie Ukrajiny do NATO by podľa popredného ruského predstaviteľa mohlo viesť k tretej svetovej vojne. Námestník tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Alexander Venediktov to povedal v štvrtkovom rozhovore pre agentúru TASS, z ktorého cituje spravodajská stanica Sky New