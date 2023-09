"Práva a bezpečnosť civilistov arménskeho pôvodu v Karabašskej oblasti Azerbajdžanu budú zabezpečené ústavou a medzinárodnými záväzkami Azerbajdžanu," napísal prezidentský poradca pre zahraničnú politiku Hikmet Hadžijev na sociálne sieti X, pričom súčasne vyzval arménske sily, aby sa "rozpustili a odzbrojili".

Illegal separatist puppet regime must dissolve itself, and the armenian armed forces stationed in the Karabakh region of Azerbaijan must be disarmed. Azerbaijan applies precision guided munitions against legitimate military targets and, by all means, avoids collateral damage to…