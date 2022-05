Podľa britského ministra obrany Bena Wallacea prezident Vladimir Putin (69) príležitosť využije, aby zmobilizoval zvyšné ruské vojenské rezervy a vyhlásil vojnu svetovému nacizmu.

Pôvodne chcel totiž Putin s najväčšou pravdepodobnosťou venovať 9. máj oslavám okupačných, tyranských vojsk na Ukrajine, no keďže sa jeho vojakom v bojoch príliš nedarí, zrejme sa uchýli k alternatívnej taktike.

Ruské vojská zatiaľ víťazia len na východe Ukrajiny, kam sa presunuli po tom, čo nedokázali dobyť Kyjev a iné hlavné časti. Putin tak možno 9. mája vyhlási masovú mobilizáciu, aby odpor na Západom podporovanej Ukrajine rozdrvil.

Nemá totiž veľmi na výber – po vyše 22-tisícových stratách a len zlomku dobytého územia sa len ťažko môže považovať za víťaza vojny. Niežeby na tom ruskej propagande záležalo. Je viac než jasné, že nech by už ruské vojská klesli akokoľvek hlboko – a keďže už teraz kradnú, vraždia a znásilňujú, ostáva im len cesta do pekla, moskovské televízie budú hrdo hlásiť, ako sýrski žoldáci, vagnerovci a mladí ruskí brandi „denacifikujú“ krajinu, na ktorej čele stojí prezident so židovskými koreňmi.

Zlyhala diplomacia, hovorí jednoznačne Zábojník