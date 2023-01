Hoci kampane kandidáta na českého prezidenta Andreja Babiša boli manipulatívne a drsné aj v minulosti, tá aktuálna pred druhým kolom prezidentských volieb je ešte emotívnejšia až hysterická. V rozhovore so spravodajkyňou TASR to povedala odborníčka na strategickú komunikáciu Denisa Hejlová, ktorá je vedúca Katedry marketingovej komunikácie a PR na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

"Je to úplne za hranou toho, na čo sme zvyknutí v našej politickej kultúre. Myslím si, že takto brutálne manipulatívne kampane nemali ani Václav Klaus či Miloš Zeman," domnieva sa Hejlová.



Babišova kampaň pred druhým kolom sa podľa nej podobá rétorike bývalého slovenského premiéra. "Mne to pripomenulo Roberta Fica na úrovni nadávok a invektív, ktoré je schopný využiť," povedala Hejlová. Vedúca Babišovej kampane Tünde Bartha odmietla, že by jej obsahom vyvolávali strach. Podľa nej zdôrazňujú len to, čo im vyšlo z analýz, že trápi spoločnosť. Hejlová to komentuje ako typickú racionalizáciu konania, pri ktorom tušíme, že s ním mnoho ľudí nesúhlasí.



Napriek emotívnej kampani Andreja Babiša si odborníčka myslí, že v jeho tíme funguje väčšia synergia. "Je viac kompaktný, zohratý a profesionálnejší. U Petra Pavla vidím nejaké rezervy a myslím si, že by sa toho v kampani dalo ešte dosť vylepšiť," zhodnotila oba tímy Hejlová.



Pred voľbami sa podľa nej kandidáti štylizujú najčastejšie do dvoch rolí – líder alebo obyčajný človek z ľudu. V prípade Pavla aj Babiša ide o mix oboch prístupov, avšak "ľudového človeka" vidí skôr v Pavlovi. Poukázala napríklad na nosenie flanelovej košele, ktorá sa stala symbolom jeho kampane. "Je to jednoznačne štylizácia do role - som jeden z vás, viem, ako žijete, žijem rovnaký život," vysvetlila.



Babiš sa to podľa nej síce snaží napodobniť – chodí vo svetroch, hovorí ľudovým jazykom, nepoužíva zložité slová – ale zároveň zdôrazňuje, že je líder. "Že on je jediný, kto má recept na to, ako viesť ľudí, ako nás ochrániť. Zatiaľ čo Petr Pavel skôr zdôrazňuje, že je ten, kto sprostredkúva nejakú dohodu," myslí si expertka.



Za zaujímavý obrat pred druhým kolom volieb považuje prerod Babiša na zbožného človeka. "Zrazu ide do kostola, zrazu bol na omši, hovorí, že Boh ho osvietil. My si všetci hovoríme, čím to je?" zamýšľa sa odborníčka na marketing. Dodáva, že sa možno snaží osloviť voličov na južnej Morave, kde je viac veriacich. Podľa nej to však nepôsobí autenticky. "Myslím si, že ho predtým nikto nikdy v kostole nevidel," dodala.



Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční v piatok a v sobotu (27. a 28. januára). Prieskumy volebných preferencií publikované pred druhým kolom volieb favorizujú Petra Pavla pred Andrejom Babišom.