Zuzana Čaputová sa s Rizmanom ukázala na VIACERÝCH akciách: Pozrite, kde všade už spolu boli

Predseda SNS Andrej Danko rozvíril debatu o štátnych letoch prezidentky Zuzany Čaputovej s jej priateľom Jurajom Rizmanom. Vraj by mala zaplatiť štátu letenky za svojho priateľa po tom, ako s ňou bol v Prahe na pohrebe Mekyho Žbirku. Dokonca by prezidentka vraj nemala Rizmanovi platiť za štátne peniaze stravu a ubytovanie. Sám Rizman ale uviedol veci na pravú mieru - v Prahe boli s Čaputovou autom, nespali tam a do reštaurácie pozval prezidentku na vlastné náklady on. Hlava nášho štátu už bola s priateľom na nejednej akcii a romantickom výlete.