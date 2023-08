Spravodajský web trnava.zoznam.sk, ktorý na informáciu upozornil ďalej píše, že Jozef Kosnáč je "vysoký 175 cm, váži asi 75 kíl a má tmavšiu pleť. Naposledy mal oblečené trojštvrťové rifle s čiernym opaskom, tmavo šedé tielko, šľapky a ponožky."

Podľa dostupných informácií je fyzicky aj psychicky v poriadku. Naposledy ho videli včera večer na vlakovej stanici v Cíferi, ale to, či nastúpil do nejakého vlaku, nie je známe. Ak ste Jozefa Kosnáča videli alebo máte informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, kontaktujte políciu 158 alebo Pohotovostný pátrací tím 0940 555 95.