Šéf SaS Richard Sulík povedal hneď pri vypovedaní koaličnej zmluvy, že hlavnou podmienkou na podpísanie novej je, aby už predseda OĽANO Igor Matovič nebol členom vlády. „Od premiéra očakávame návrh novej koaličnej zmluvy, ktorá bude zohľadňovať aktuálne politické reálie,“ povedal Sulík. SaS aktuálne disponuje v parlamente 19 poslancami. Koalícia bez SaS nemá potrebných 76 zákonodarcov, ale iba 69.

Kollár sa ale rozhodol, že popracuje na zmene. Poslanecký klub Sme rodina má aktuálne 17 členov, no po novom to bude inak! „Je len na mne, kedy oznámim, že máme troch nových poslancov. Sú nimi Romana Tabák, Ján Krošlák a Jozef Šimko,“ povedal predseda Sme rodina. Tabák a Krošlák sú odídenci z klubu OĽANO a Šimko sa do parlamentu dostal na kandidátke ĽSNS, ktorú po voľbách opustil.

Liberáli naznačujú, že do novej koaličnej zmluvy chcú zakomponovať aj novinky, ako je napríklad úprava paragrafu 363. Kollár má aj v tomto smere jasno: „Máme koaličnú zmluvu, ktorá bola vyrokovaná a trvám na nej. Buď bude platiť táto, alebo nová, ktorá bude úplne rovnaká. Sulík vošiel do slepej uličky.“

Prestup dvoch bývalých poslancov OĽANO už stihol vtipne okomentovať podpredseda parlamentu za obyčajných ľudí Gábor Grendel. Jeho reakciu nájdete v galérii.