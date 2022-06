Fico sa o definitívny koniec vlády OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí snaží pomocou referenda a nie v parlamente. Spolu s partnermi vyzbieral od februára 2021 do mája 2021 v petícii 585-tisíc podpisov, čo stačilo na vyhlásenie prvého referenda o konci súčasnej koalície. Problém bol však so znením otázky, ktoré dala prezidentka Zuzana Čaputová (49) posúdiť Ústavnému súdu (ÚS). „Otázka nie je v súlade s ústavou,“ píše sa v rozhodnutí súdu s tým, že najskôr treba referendum o zmene ústavy v tom, že ľudovým hlasovaním je možné skrátiť volebné obdobie, a až potom o rozpustení súčasného parlamentu.

To isté ako ľudia v referendách vie urobiť aj parlament v dvoch hlasovaniach. O taký návrh sa zatiaľ Smer nepokúšal, no Kollár spraví polovicu práce za opozíciu! Do 25. augusta chce dať návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. „Keď dá takýto návrh opozícia, tak ho podporím, aj keby som mal položiť koaličnú zmluvu,“ dodal predseda parlamentu v diskusii TV Markíza Na telo. To by bola voda na mlyn Smeru, lebo aj ich terajšia referendová aktivita môže vyjsť nazmar. Zuzana Čaputová totiž prezradila, že otázku Smeru „Súhlasíte s tým, že vláda má bezodkladne podať demisiu?“ vyhodnotili právnici ako problematickú, a preto pôjde na Ústavný súd.

Na druhej strane Smer dosť značnú časť svojho politického marketingu venuje už rok a pol predčasným voľbám, organizuje o tom mnohé brífingy a púta tak záujem médií a verejnosti. Kollár teda môže ľavičiarom zobrať z rúk „marketingovú hračku“ na zviditeľňovanie sa. „Nepovedal by som, že mu chce zobrať nejakú hračku, pretože ak sa tá možnosť ukotví v ústave, tak to bude pre Fica ešte väčšia výzva, aby aktivity, ktoré vyvíjal, dotiahol do úspešného konca,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík s tým, že ak to vybaví Kollár za Fica, šéfovi Smeru bude stačiť už len jedno referendum namiesto dvoch.

Odborník sa zároveň domnieva, že predseda parlamentu v tomto zastáva konzistentný postoj, pretože už vtedy, keď sa 585-tisíc ľudí podpísalo pod petíciu za predčasné voľby, Kollár ju podporoval. „Ide len o hru o hlasy a Kollár hľadá spôsoby, ako osloviť voličov, ktorí sú nasrdení na túto vládu a zároveň by si vedeli predstaviť ho podporiť,“ hovorí odborník. To však podľa Štefančíka vôbec neznamená, že by chcel Kollár predčasné voľby. „On je len za to, aby tu existovala možnosť, že sa bude dať skrátiť volebné obdobie,“ dodáva. Mimochodom, doteraz bolo na Slovensku úspešné len jedno referendum z ôsmich. Na to, aby bolo referendum pre parlament záväzné, sa na ňom musí zúčastniť viac ako 50 % voličov. O stanovisko ku Kollárovej aktivite sme oslovili všetkých jeho koaličných partnerov a aj Smer. Na naše otázky do uzávierky neodpovedali.

