Za čo iní vysolia 600-tisíc, na to deťom bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej stačí len polovica. Reč jej o obrovskom byte v komplexe Hradný vrch v hlavnom meste. Podľa jej slov totiž zaňho jej synovia mali zaplatiť „len“ 350-tisíc eur. Ako je to možné?

O kúpe luxusného bytu v centre Bratislavy informovali médiá už dávnejšie. Jeho cena sa vtedy odhadovala približne na pol milióna eur, no môže byť aj o 200-tisíc vyššia. Vo svojej štvrtkovej výpovedi v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) v Nitre však mala Jankovská hovoriť takmer o polovicu menšej sume. Nehnuteľnosť je pritom písaná na jej dvoch synov, Jakuba a Martina. „Ide o majetok mojich synov. V tomto byte som reálne bývala aj so synmi s tým, že starší syn bol viac so svojou vtedajšou priateľkou,“ mala povedať vo svojej výpovedi v NAKA.

Ako je však možné, že Jankovskej deti platili len polovicu toho, aká je trhová cena? Podľa článku v týždenníku Trend nehnuteľnosť v danom komplexe bola skolaudovaná na jar v roku 2013. Celkovo je v nej 31 bytov, pričom dvojizbáky majú od 75 m2, nachádzajú sa tam aj veľkorysé štvorizbáky s rozlohou 200 štvorcových metrov. Ceny sa pohybovali od 3 360 až po 4 080 eur za štvorcový meter vrátane dane. Dvojizbový byt s terasou tak vyšiel klienta na 311-tisíc eur. Podobné sumy potvrdzuje aj inzerát zo súčasnosti z portálu nehnuteľnosti.sk, kde uvádzajú sumu 3 563,22 eura za štvorcový meter.

Trojizbák s rozlohou 87 štvorcových metrov tak ponúkajú za 310-tisíc eur, pričom avizujú zníženú cenu. Byt Jankovských má však 168 štvorcových metrov s lodžiou aj balkónom. Ak by sme vychádzali z najnižšej možnej ceny za štvorcový meter (3 360 eur), za byt by mala zaplatiť takmer 565-tisíc eur. V prípade počítania s vyššou sumou, 4 088 za „štvorec“, suma by sa vyšplhala takmer na 700-tisíc eur. A to treba prirátať vybavenie bytu a, samozrejme, garážové státie, ktoré majú mať aspoň dve. To môže zvýšiť cenu o ďalších 30-tisíc eur. Prečo teda Jankovskí dostali od developera takú výhodnú cenu? Odpoveďou môže byť meno samotného investora projektu Hradný vrch Urbia ETA, s. r. o. Jediným spoločníkom podľa obchodného registra je Katarína Lutherová. Na prvý pohľad neznáme meno, ide však o známu „podnikateľku“ a údajnú dlhoročnú priateľku syna známeho advokáta Vladimíra Kána.

Ten je spomínaný v Kočnerovej Threeme a aj v samotnej výpovedi obvinenej bývalej štátnej tajomníčky o kauze Eco-Invest. V nej išlo o nároky bývalých zamestnancov súčasnej firmy Mondi SCP, ktorí žiadali prostredníctvom žalôb na súde zrušenie privatizácie podniku do rúk milionára Milana Fiľa, konkrétne jeho firmy Eco-Invest. Ako v roku 2017 písal týždenník Trend, Eco-Invest sa sťažovateľov neobával, na odškodňovanie nevidel dôvod a najmä na súdoch si veril.

Možno preto, že tam mal svojho človeka, vtedajšiu štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. „Filo ma nežiadal, aby som im pomáhala, ale je pravdou, že vo všeobecnej rovine sme sa o tejto kauze bavili. Výslovne ma neoslovil, tak ako som uviedla, keď som spomínala Vlada Kána, ani za danú kauzu nič nesľúbil, myslím teda ani Filo, ani Kán mi nič nesľúbili,“mala uviesť vo svojej výpovedi. Lenže práve Vladímír Kán je v pozadí luxusnej nehnuteľnosti Hradný vrch.

