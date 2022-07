Je tomu 46 rokov odvtedy, ako bratislavský Unic Klub v Mlynskej doline opustila medička Ľudmila Cervanová. Jej vražda patrí k najznámejším prípadom v dejinách československej a slovenskej kriminalistiky a justície.



Margaréta Cervanová, matka zavraždenej medičky Ľudmily Cervanovej. Zdroj: TV NOVA

Podľa záverov vyšetrovania odišla študentka vo večerných hodinách na zastávku autobusu, kde ju skupina páchateľov mala približne o 22.30 hodine násilím vtiahnuť do auta, odviezť do bytu na Varínskej ulici v Bratislave, opiť a znásilniť.

Keďže obeť sa únoscom vyhrážala, že skutok oznámi polícii, rozhodli sa, že študentku zavraždia. Naložili ju zviazanú do kufra auta, previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku a hodili do vody.

Neskôr ju z jazierka vytiahli a previezli k potoku Čierna Voda, kde telo objavil náhodný okoloidúci 14. júla 1976. Zo zločinu obvinila polícia Milana Andrášika, Miloša Kocúra, Juraja Lachmana, Romana Brázdu, Pavla Beďača, Františka Čermana a Stanislava Dúbravického.

Kraľová pri Senci. Miesto, kde našli telo. Zdroj: Archív

Obvinených v septembri 1982 uznal bratislavský Krajský súd za vinných a odsúdil ich na nepodmienečné tresty odňatia slobody od štyroch do 24 rokov.

Viacero verzií

Jedna z vyšetrovacích verzií, ktorá sa po roku 1989 dostala na verejnosť, hovorila, že vraždu Cervanovej mali spáchať arabskí študenti, ktorí mali v Československej socialistickej republike (ČSSR) politický azyl.

Matka Ľudmily Cervanovej napísala o prípade viacero publikácií. Zdroj: MATEJ KALINA

Sedemčlenná skupina odsúdených prišla s tvrdením, že Cervanovú nikdy nevideli. K činu sa časť z nich priznala iba preto, že sa im vyšetrovatelia vyhrážali trestom smrti.

Kauzou sa inšpirovalo niekoľko autorov, ktorí o prípade zavraždenej Ľudmily Cervanovej napísali knihu. Tá vyšla aj matke zavraždenej, Magdaléne Cervanovej, ktorá ju nazvala Případ Ľudmily Cervanové. Vyšla v roku 2010 v českom vydavateľstve Epocha. Odsúdených mužov jednoznačne považovala za vrahov svojej dcéry.