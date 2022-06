Aj preto si to viacerí okamžite spojili s touto hroznou tragédiou, ktorá sa v Bratislave pred pár dňami stala. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V boli dnes (24. 6. v piatok, pozn. red.) v čase okolo 17.00 h vyslaní k prevereniu oznámenia na Haanovu ulicu," uviedla polícia.

Mladíkovi, ktorý mal celý život pred sebou, venoval sa modelingu, hrával ako komparz v seriáloch, zanechávali kamaráti smutné odkazy. „Milý náš Vrtík. Správa, ktorá sa k nám pred pár dňami dostala, nám všetkým rozorvala srdcia. Tak ako tomu stále nechceme uveriť, tak nemôžeme prestať plakať. Ty si nebol len taký obyčajný komparzista, nie nie. Bol si viac. Bol si veľmi dobrý chalanisko. Ľúbime ťa a posielame vzdušný bozk tam hore, kde veríme, že tvoja duša našla vytúžený pokoj," píše sa na stránke Komparz Bratislava na Facebooku.

Robo bol aj súčasťou Bez servítky. Zdroj: TV JOJ

„Nemôžem tomu veriť, spolu v tíme Bez servítky a minulý týždeň fotka, a to som netušila, že posledná," napísala na Facebooku šokovaná Beáta z Bez servítky. „Leť bráško, už ti je dobre, nikdy si toto nevysvetlím, ale len ty sám vieš, prečo a navždy mi zostane len tá jediná otázka. Ľúbim ťa," napísala jeho kamarátka. Mnohí si aj preto z týchto odkazov začali okamžite myslieť, že ide o mladíka, ktorého našli uplynulý týždeň v bratislavskom lese bez známok života obeseného. Traja jeho známi nám to dokonca aj potvrdili.

V roku 2021 varil aj v jojkárskej šou Bez servítky. Vtedy ako predjedlo podával instantnú polievku s rezancami z vrecúška, za čo ho súťažiaci i diváci poriadne skritizovali. Slinky sa ľuďom nezbiehali ani z jeho nevábne vyzerajúceho hlavného jedla a neoslnil ani dezertom. S vareškou v ruke mu to síce príliš nešlo, no pred objektívom fotoaparátu už áno, keďže sa živil ako model. Z jeho smrti sú v šoku všetci jeho blízki kamaráti. „Dúfam, že je už tvoja krehká dušička na poriadku. Nikdy nám neprestaneš chýbať," napísal kamarát Peter.

Potom sa však objavili záhadné správy, že Roba našli uplynulú stredu v Bratislave dobitého. „Polícia všetko vyšetruje, dokonca to mohlo byť aj tak, že môjho brata niekto zabil. V tú osudnú stredu mal napadnúť v Bratislave nejaký muž, ktorý vyšiel z väzenia, ženu a môj brat ju mal akoby zachrániť. Viac neviem, polícia všetko rieši, sami nevieme, čo sa mohlo udiať,“ prezradila Vrtíkova sestra Gabriela Novému Času. Snažili sme sa s ňou spojiť aj my, no do uzávierky nám nereagovala.

Jeho smrť zostáva stále zahalená veľkým rúškom tajomstva a visí nad ňou mnoho otáznikov. Hoci bol Robo podľa jeho kamarátov vždy usmiaty, údajne ho mali trápiť depresie, ako sme sa dozvedeli od viacerých zdrojov z jeho okolia. Čo sa presne stalo, je predmetom vyšetrovania. „Vo vami uvedenom prípade začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Viac informácií poskytneme, keď to situácia umožní,” napísala nám hovorkyňa polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.