Predvolebné mítingy sú v plnom prúde, no asi málokto očakáva, že niekto nepríde diskutovať, ale len ziapať na besedu inej strany. To presne sa stalo na podujatí v Martine, kde sa kandidáti za SaS Alojz Hlina a Miroslav Žiak prišli porozprávať so zvedavými občanmi. Okrem nedočkavých diskutérov ich totiž čakala aj skupina okolo kandidátky za ĽSNS a bolo zle-nedobre.

Predstavte si, že prídete na voľnú diskusiu svojej obľúbenej strany, prípadne ste nerozhodnutý volič a idete sa kandidujúceho politika spýtať nejaké otázky, no namiesto toho počúvate hulákanie a nadávky malej skupinky, ktorá sa prišla odprezentovať svojským spôsobom. Napokon ste svedkami až zásahu polície. „Keď sa banda neprispôsobivých občanov prejaví. Nie, nepíšem o marginalizovanej komunite, ako by si niekto mohol myslieť. Píšem o kolaborantskej matke za mier (tak Žiak nazval kandidátku ĽSNS Katarínu Bokovú) a jej pár prisluhovačoch,“ okomentoval situáciu na sociálnej sieti Žiak.

Spolu s Hlinom mali diskusiu s názvom Jin a Jang v Martine. Čo čert ale podľa Žiaka nechcel, zjavila sa tam skupina neprispôsobivých občanov a natáčala všetkých ľudí naokolo. S kamerou v ruke ich preto pozval na diskusiu: „To bola veľká chyba. Človeku nenapadne, že sú to až tak nevychované jedince. Takmer pol hodinu ziapali ako paviány v bojnickej ZOO.“ Narušiteľov najskôr upozorňoval poslanec SaS, neskôr majiteľ prevádzky, no ani to nepomohlo. Hlina sa nechápavo prizeral, krútil hlavou a niekedy mu bola celá situácia až smiešna.

„Museli sme volať políciu, ktorá týchto neprispôsobivých občanov vyviedla von,“ povedal o situácii Žiak s tým, že do príchodu polície si s ľuďmi pokecali vonku a potom v pokoji prebiehala diskusia ďalej. Najväčším paradoxom je ale podľa poslanca to, že v priestoroch, kde sa nachádzali aj deti, nemala matka za mier a jej posluhovači najmenší problém ziapať a používať najrôznejšie vulgarizmy: „No čo ma dostalo najviac, je to, že matka kolaborantov, sa týmto ešte chválila aj na svojej sociálnej sieti. Inak, pre políciu bola táto skupinka ´známa firma´.“

Pod statusom Žiaka sa strhla búrlivá diskusia, v ktorej sa spomínal dokonca aj Fico a Matovič. To najzaujímavejšie z diskusie nájdete v galérii.

