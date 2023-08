„Cinki” to dal pre SaS na robotníka, policajta aj alkoholika. Vajda s Karnasovou sú po novom dokonca hovorcami liberálov. Presnejšie, dvojica nahovorila prostredníctvom podcastov politický program strany. Voľby sa nezadržateľne blížia, tak treba ísť do plných. Toto si zrejme u sulíkovcov povedali a do svojej kampane opäť pridali nové prvky. Nový slogan strany „Meníme hru”, totiž doposiaľ zjavne príliš nezafungoval. Juraj Krúpa v kapucni či so zbraňou či Sulík v aute voličov nijako neohúrili. A po novom si tak povedali, že do kampane zapoja známe herecké osobnosti.



Vo veľkom štýle tak začiatkom augusta urobila Jana Bittó Cigániková, v ktorej kampaňových videách vystupuje herec Cinkota. Raz ako robotník, potom ako policajt či štamgast pri pohári piva. A je veľmi zvedavý. „Prečo vás mám vlastne voliť?” – pýta sa saskárky herec v robotníckom mundúre. „Budete menej nasratý, keď budete mať lepšiu výplatu,” od podlahy reaguje politička.

„Cinki” ako policajt s Cigánikovou rozoberá LGBTI agendu, ktorou sú liberáli známi. „Ak bude vaše dieťa iné, budete ho menej ľúbiť?“ – pýta sa Cigániková akože policajta. „No ja by som ho…” snaží sa reagovať herec a politička mu skočí do reči: „Nič by ste mu neurobili!”

Do piatka (25.8.) sa na facebookovom profile Cigánikovej objavili štyri takéto krátke videá. Posledné tento týždeň. Stretli sa však skôr s negatívnymi ako pozitívnymi reakciami. Napriek tomu si ich politička pochvaľuje. „Ďakujem všetkým plateným trollím farmám politických oponentov, antivaxerom, bojovníkom za tú pravú rodinu, že mi každým svojím komentárom pomáhajú zvýšiť zásah na sociálnych sieťach,” takto reagovala pre týždenník PLUS 7 DNÍ na fakt, že mnohí ľudia jej herecké výkony ani nápad postaviť sa pred kameru s Cinkotom neocenili. „Neviem, kto vám radí natáčať takéto hlúposti. Ale asi nechce, aby ste boli v parlamente. Len tak ďalej. Robíte to skvele,” aj toto stojí v jednom z komentárov ľudí.

Čerstvou posilou pre SaS sú herci Vajda a Karnasová, ktorých hlasy majú cez podcasty voliča oboznámiť s programom liberálov. „Ako zabezpečíme istotu ekonomického rastu na Slovensku? Program pre parlamentné voľby 2023 práve vyšiel aj v audiu. Aby ste vedeli, že sme opäť pripravení a máme jasný plán, ako zaistiť istotu ekonomického rastu. Nahovorila skvelá Andrea Karnasová a šarmantný Jozef Vajda,” informujú liberáli na svojom webe. Pripomíname, že Vajda, ktorý sa objavil aj na štvrtkovej tlačovke strany, s SaS sympatizuje už tretie volebné obdobie. Ako sám uviedol, liberáli sú preňho zárukou demokracie. Nuž uvidíme, ako dopadnú sulíkovci v septembrových voľbách.



