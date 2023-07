Ukrajina v NATO môže byť podľa Fica predzvesťou SVETOVÉHO konfliktu: Výdavky na obranu PORASTÚ! ×

Členstvo Ukrajiny v NATO by zvyšovalo medzinárodné napätie. Je to v rozpore s našimi národnými záujmami, ktoré majú slovenskí politici chrániť. Tvrdí to strana Smer-SD. Jej šéf Robert Fico zároveň opätovne kritizoval odovzdanie systému protivzdušnej ochrany na Ukrajinu a tiež prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu.