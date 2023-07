Otázka vstupu Ukrajiny do NATO by mala byť na stole po ukončení vojnového konfliktu na jej území. Zhodli sa na tom viaceré politické strany.

Práve ukončenie vojny označili za jednu z podmienok pre členstvo krajiny v Aliancii. Členstvo Ukrajiny v NATO vzhľadom na vojnu nepripadá podľa hnutia Sme rodina do úvahy. "Uvažovať o tom môžeme, až keď sa tento konflikt skončí," uviedlo hnutie. Za aktuálnu otázku to nepovažuje ani Peter Kmec z Hlasu-SD. "V prvom rade musí byť ukončená vojna a dosiahnuté mierové riešenie na Ukrajine. Ukrajina zároveň musí splniť politické a vojenské podmienky vyplývajúce z prístupového procesu," podčiarkol.

Robert Fico: Ukrajina by mala byť „nárazníkom“ medzi NATO a Ruskom

Ani šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová si nevie predstaviť, že by do NATO vstupovala krajina vo vojnovom konflikte, pretože by to znamenalo vtiahnutie členov NATO do konfliktu. Apelovala na jeho ukončenie mierovým riešením alebo vytlačením ruských vojsk z územia Ukrajiny.

Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska označil za kľúčovú výzvu po skončení bojov zabránenie ich opakovaniu. Práve začlenenie Ukrajiny do NATO sa podľa neho javí ako najlepšie z riešení. Poukázal na bezpečnostné záruky v Aliancii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Zdroj: Vesa Moilanen

Za nevýhodu považuje to, že Rusko neprijme vstup Ukrajiny v dobrom. "Napätý vzťah môže byť buď stabilný, alebo náchylný k vojne – a členstvo Ukrajiny v NATO ho robí stabilnejším a predvídateľnejším," podotkol. Dodal, že ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nežiada o konkrétny dátum vstupu do NATO, ale o odkaz, že po splnení podmienok Ukrajina členstvo dostane.

"Je v najvyššom záujme SR, aby Ukrajina zvíťazila a porazila agresora - Ruskú federáciu. Našou následnou úlohou musí byť pomôcť Ukrajine k užšej spolupráci s NATO. Tá v konečnom dôsledku môže viesť nášho východného suseda pri plnení podmienok k členstvu v tejto kľúčovej organizácii," uviedla SaS.

PREKVAPIVÉ VYJADRENIA OSTATNÝCH STRÁN NÁJDETE V GALÉRII



Lídri krajín NATO sa aktuálne schádzajú na dvojdňovom samite vo Vilniuse v Litve. Riešiť majú najnaliehavejšie výzvy, ktorým Aliancia čelí, najmä posilnenie jej obrany. Jednou z hlavných tém má byť aj priblíženie Ukrajiny k NATO.