Nekonečný príbeh nemocnice Rázsochy sa nekončí! Projekt je stále len na papieri, štát nemá ani len zhotoviteľa stavby alebo predstavu, kto nemocnicu zafinancuje, no architektonické štúdio prestavilo luxusnú vizualizáciu, ako by mohli Rázsochy vyzerať.

Diaľnicu z Bratislavy do Košíc stále nemáme a vyzerá to tak, že podobne dopadne aj nekonečný projekt bratislavskej nemocnice v Lamači. Poverený premiér Heger dookola opakuje, že Rázsochy sa postavia, no jeho snu verí už len málokto.

Na snímke je prázdna plocha po odstránení pôvodnej stavby nemocnice na Rázsochách. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Izraelské architektonické štúdio Mochly-Eldar Architects však stihlo zverejniť prvé vizualizácie nemocnice Rázsochy. Stavba vyzerá priam luxusne, no stále nevieme, ako ju zafinancujeme. Premiér vehementne tvrdí, že stihneme šibeničné termíny Európskej únie a projekt postavíme z peňazí z Plánu obnovy.

Termín dodania štát musel presunúť z konca roka 2025 na polovicu roka 2026. Heger vraví, že ak to nestihneme, pripravuje sa plán B aj C. Týždenník Trend píše, že v hre je dokonca aj financovanie nemocnice zo štátneho rozpočtu alebo spolupráca so súkromníkom.

Na snímke obhliadka staveniska na Rázsochách v Bratislave 22. januára 2020, kde sa vybuduje nová univerzitná nemocnica. Zdroj: Dano Veselsk?

Nová nemocnica má mať vyše 800 nemocničných lôžok, 40 ambulancií, 24 operačných sál, 17 oddelení, a špecializované kliniky. Aby toho nebolo málo, ako bonus bude postavená budova pre študentov medicíny, veľké parkoviská a cesty.