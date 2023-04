Heger ako minister zdravotníctva ešte 22. marca potvrdil záväzok dostavať nemocnicu Rázsochy z Plánu obnovy. No už o dva dni na to z pozície ministra financií navrhol úplne vyhodiť výstavbu tejto nemocnice z identického dokumentu: „Navrhujeme prehodnotiť tabuľku 11.2 POO a vypustiť z nej financovanie hrubej stavby pre koncovú špičkovú nemocnicu a prostriedky mechanizmu POO presunúť na technické vybavenie iných nemocníc“.

Podľa Progresívneho Slovenska (PS) chaos poverenej vlády prerástol do absurdných rozmerov. „Chaos medzi ministerstvami, ktoré má premiér Heger na starosti, nezaujíma ani zdravotnícky personál, ani pacientov a pacientky. Potrebujú vedieť, či dostanú novú nemocnicu. Skutočne hrozí, že neschopnosť a prázdne sľuby tejto vlády spôsobia prepadnutie stoviek miliónov z Plánu obnovy. Vyzývame preto povereného premiéra, aby prijal zodpovednosť a prestal zavádzať verejnosť,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.

„Ministerstvo financií tiež tvrdí, že nová univerzitná nemocnica aj tak nebude mať dostatok personálu vzhľadom na otvorenie novej nemocnice Penty na Boroch. Ak teda vláda Eduarda Hegera plánuje potichu zrušiť záväzok výstavby Rázsoch a prenechať národnú univerzitnú starostlivosť o pacientov a pacientky Pente, mala by okamžite prijať zodpovednosť a informovať o tom verejnosť. Je najvyšší čas prestať klamať, ide o budúcnosť Slovenska,“ hovorí PS.

„Ak Hegerova vláda plánuje takto potichu zrušiť záväzok výstavby Rázsoch, požadujeme odpovede na to, kam budú stovky miliónov eur z projektu presunuté a či plánuje vláda prenechať národnú univerzitnú starostlivosť o pacientov a pacientky Pente,“ dodal Oskar Dvořák z PS.

Podpredseda mimoparlamentného Hlasu Richard Raši v tejto súvislosti vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odvolala vládu a nahradila ju vládou odborníkov. „Heger potichučky zrušil výstavbu Rázsoch. Pani prezidentka, na čo ešte s výmenou vlády čakáte?“ pýtal sa Raši.

Hovorca premiéra Matej Neumann na medializované informácie reagoval, že pripomienka, na ktorú sa PS odvoláva, bola chybou úradníka uverejnená a premiér ju stiahol. Deklaroval, že stavba Rázsoch nebude zastavená. Ministerstvo financií však ďalej hovorí, že Rázsochy nebudú mať dostatok personálu vzhľadom na otvorenie novej nemocnice Penty na Boroch.

Na názor ohľadom chaosu, ktorý sa vytvoril v súvislosti s dostavbou Rázsoch, sme sa pýtali aj odborníka. „Rázsochy sú verné svojej povesti, keďže sa už azda tridsať rokov motajú v kruhu. Plán obnovy mal byť tým impulzom, ktorý definitívne rozotne ten gordický uzol a donúti verejnú správu k efektívnosti, a aby túto dostavbu dosiahli,” hovorí hneď v úvode analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií Martin Vlachynský. Podľa odborníka momentálne ešte nevieme definitívne povedať, čo sa s Rázsochami stane. Ešte stále je tu možnosť, že by sa to dalo z Plánu obnovy dosiahnuť. „Ale aj teraz tento „únik informácií” trošku nasvedčuje tomu, že aj na tých najvyšších miestach tá viera v to, že Rázsochy sa podarí dokončiť v rámci toho, ako je to naplánované v Pláne obnovy, už začína značne vyprchávať,” poznamenal Vlachynský.

„Takéto veľké projekty sú pre verejnú správu tvrdým orieškom, pretože sa ťahajú už niekoľko rokov cez niekoľko volebných období, počas ktorých sa vystriedalo iks ministrov, množstvo štátnych tajomníkov, menia sa vedúci tímov, každý chce mať nejaký svoj prídavok k tomu projektu. Preto štát má nielen v prípade nemocníc, ale aj iných veľkých projektov dosť veľké problémy dotiahnuť takéto dlhodobé stavby do konca. To vždy bolo, je a bude problémom Rázsoch,” vysvetľuje odborník.

„Keď to porovnáme napríklad s Martinom, tam aspoň vidíme, že je väčšie vlastníctvo toho projektu. Je tam skupina ľudí, ktorí tlačia tú nemocnicu a bojujú o ňu, rozmaznávajú si ju, kdežto Rázsochy nikdy nemali svojho majiteľa. Vždy prišiel nový minister a povedal, že ide do Rázsoch, ale o dva roky tam bol už niekto iný,” podotkol Vlachynský s dôvetkom, že z tohto hľadiska je preto trošku skeptický.

Odborníka sme sa pýtali aj na názor v súvislosti s personálnymi otázkami, ktoré spomína ministerstvo financií. „Nedostatok lekárov, respektíve zdravotníkov ako takých, je celosvetový problém, nevyhne sa Slovensku ani Bratislave. Momentálne tu máme Bory, máme obrovskú Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), a do toho ešte prichádzajú Rázsochy, takže, samozrejme, personálna otázka by bola veľký problém aj bez Rázsoch a Borov, a s každou ďalšou nemocnicou sa to ešte prehlbuje,” hovorí Vlachynský.

Upozornil však, že ide skôr o problém pre nemocnice. Pre pacienta je jedno, či lekár pracuje v univerzitnej nemocnici, na Boroch, alebo v Rázsochách. „Je to problém skôr pre manažment konkrétnej nemocnice, ako si poradí s konkurenciou. Ale nakoniec toto sme chceli v princípe: mať konkurenčné zdravotníctvo, kde nemocnice bojujú o pacientov, aj o zdravotníkov platmi, službami a možnosťou rozvíjať sa,” uzavrel Vlachynský.

