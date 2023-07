Keby človek netušil, že je možné také čosi vytvoriť, mohol by si pomyslieť, ako neskutočne sa dnes 32-ročná Tabák podobá na seba v dobe, keď bola ešte dieťa. K vysmiatej tváričke vtedy ešte nádejnej tenistky nesmie chýbať šiltovka na hlave. Bez nej sa v letných horúčavách nepohne na kurt žiadny tenista.

Nezaradená poslankyňa Romana Tabák pôsobila podľa tvorcov fotiek z detstva ako dieťa veľmi milé a usmievavé. Zdroj: Instagram / madeinslovakai

Autori "fotografií" sa výborne pohrali aj s jej politickou oponentkou Jankou Bittó Cigánikovou z SaS. Odborníčka liberálov pre zdravotníctvo a zároveň ochrankyňa práv žien by bola podľa tvorcov jej podobizne naozaj na zjedenie. No a prezidentka Zuzana Čaputová by ako dieťa vyzerala doslova ako malá princezná.

Naopak, líder Smeru Robert Fico zo svojej detskej podobizne nadšený určite nebude. Autori ho totiž znázornili tak, ako pôsobí na tlačových konferenciách. Jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha sa z toho podľa vytvorenej fotky asi teší. Predseda Sme rodina mal podľa autorov fotiek vrásky už ako dieťa, no a najzábavnejšie sú snímky Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Anny Záborskej. Tvorcovia si posvietili aj na Petra Pellegriniho, Andreja Kisku, Roberta Kaliňáka, Veroniku Remišovú, Igora Matoviča a ďalších.

