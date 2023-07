Andrej DANKO PREHOVORIL: Jasné slová o SPOLUPRÁCI Romany Tabák a SNS! ×

Poslankyňa Romana Tabák (32), ktorá sa do parlamentu prebojovala na kandidátke OĽaNO, má vysoké ambície. Parlamentnú politiku sa rozhodla zavesiť na klinec, no rada by sa uchádzala o post v europarlamente, a to pod patronátom Dankovej SNS!