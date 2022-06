Pôvodne protiinflačný balíček sa dočkal veľkej kritiky, po ktorej o ňom sám tvorca Igor Matovič začal hovoriť ako o prorodinnom. Ročne má stáť slovenských daňových poplatníkov 1,2 miliardy eur, no odborníci poukazujú na fakt, že peniaze v rozpočte nie sú. Efektivita Matovičom navrhovaného zvyšovania daní je totiž otázna a ozývajú sa aj samosprávy, ktorým sa má pre financovanie balíčka zobrať 550 miliónov eur. Predsedovi OĽaNO to však nebránilo v tom, aby Slovensko zaplavili bilbordy poslancov hnutia a jeho samotného s nápisom „Sľúbili sme 200 eur na dieťa, splnili sme“.

Šéf SaS Richard Sulík (54) spolu so svojou stranou bol zásadne proti schváleniu balíčka: „Sme za pomoc tým, ktorí to potrebujú. Sme proti vyšším daniam a zásadne proti tomu, aby sa obce skladali na to, že predseda parlamentu Boris Kollár (56) bude mať vyše 30-tisíc eur ročne na všetky jeho deti.“ Jeden z najväčších kameňov úrazu Matovičovho balíčka je totiž to, že nepomáha všetkým, je neadresný a viac si prilepšia bohatší ako tí chudobní! Aj z analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyplýva, že ľudia s najnižšími príjmami budú mať pomoc najslabšiu.

Prorodinný balíček sa skladá z troch častí: Zvýšené prídavky na deti za 275 miliónov eur ročne, daňový bonus, ktorý vyjde štát 544 miliónov každý rok a krúžkovné deťom za 372 miliónov eur. A teda, ktorý rodič by si prilepšil o 200 eur na dieťa? Ten, ktorého dieťa má minimálne 5 rokov a maximálne 15 a neplatí minimálne odvody. Zároveň nemôže byť nezamestnaný, alebo zarábať pod polovicu minimálnej mzdy (323 eur) a problém má aj časť živnostníkov. Rodiny, ktoré deti nemajú, alebo ich už majú zaopatrené a ani dôchodcovia nedostanú nič.

Matovičov 200-eurový balíček pre tých najšťastnejších, by mal od januára 2023 pozostávať z daňového bonusu na dieťa vo výške 100 eur, detského prídavku 40 eur a krúžkovného 60 eur. Daňový bonus 100 eur však dostanú iba rodičia na dieťa do 15 rokov. Nad tento vek to bude 50 eur. Nárok na daňový bonus bude možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane z príjmov v závislosti od počtu detí. Krúžkovné budú mať k dispozícii iba rodičia s deťmi od 5 do 18 rokov. Zaujímavé sú konkrétne príklady, ktoré by podľa Matovičovho zákona platili od 1. januára 2023: Ak je rodina, kde je jeden z rodičov zamestnanec s priemernou mzdou a má 4-ročné dieťa, tak získa 140 eur (daňový bonus 100 eur, prídavok na dieťa 40 eur). Ak je rodina, kde je jeden z rodičov zamestnanec s priemernou mzdou a má 19-ročné dieťa, tak dostane 90 eur (daňový bonus 50 eur, prídavok na dieťa 40 eur). Rodina teda dostane 200 eur na dieťa napríklad vtedy, ak má jeden z rodičov priemerný príjem a ich potomok má od 5 do 15 rokov (100 eur daňový bonus, 40 eur prídavok na dieťa a 60 eur krúžkovné).