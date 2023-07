Predvolebná kampaň je už v plnom prúde a mnohé strany predstavili nové a viac či menej známe akvizície. Výnimkou nie je ani SNS Andreja Danka (48), ktorá sa na spolupráci dohodla so známou moderátorkou Martinou Šimkovičovou (51). Tá však nie je v politike úplný nováčik. Možno aj preto má jasné predstavy, ako chce Slovensku pomôcť. Ešte pred kampaňou však išla načerpať sily k moru.

Moderátorku sme zastihli práve počas posledného oddychu pred náročnou kampaňou. „Dovolenkujem s kamarátmi a ich deťmi na lodi v Chorvátsku. Sme už zohratá partia,“ prezradila Šimkovičová, keď sme sa s ňou snažili skontaktovať. Staronová politička sa preslávila ešte ako moderátorka TV Markíza. Neskôr, v roku 2016, sa vrhla do politiky a stala sa poslankyňou za Sme rodina. Od posledných volieb však už v parlamentných laviciach nesedela.

„SNS otvorila kandidátku, a tak som sa rozhodla presadiť zákony v spolupráci s právnikmi, ako je Marica Pirošíková či Andrej Gara, so psychológmi a s ombudsmanmi na ochranu práv detí,“ prezradila Šimkovičová svoju motiváciu na návrat do vrcholovej politiky. V parlamente by sa rada venovala predovšetkým sociálnej oblasti. Je vraj na čom pracovať, keďže sa Slovensko ocitlo v náročných časoch, ktoré mnohým ľuďom zmenili životy: „Inflácia, migrácia, mimovládky, choré ideológie ako norma atď.“

Sociálna politika však nie je jedinou témou, ktorej sa chce moderátorka podľa vlastných slov venovať. „Od roku 1995 pracujem v médiách a sloboda slova kedysi a dnes je ďalšia vec, ktorá sa začala vytrácať z našich životov,“ myslí si Šimkovičová.

SNS je aktuálne na hranici zvoliteľnosti. Podľa posledného prieskumu Focusu majú národniari 5,5 % a AKO im nameralo iba 4,7 %. Na vstup do parlamentu potrebujú 5 %. Preto je nielen pre nich potrebná aj predvolebná kampaň. „V rámci kampane navštívim niektoré časti Slovenska, kde sa osobne stretnem s občanmi,“ ozrejmila svoj zámer Šimkovičová s tým, že po návrate z Chorvátska už žiadnu ďalšiu dovolenku neplánuje. Pri prezretí fotiek z tej súčasnej sa dá konštatovať, že napriek veku nestráca na pôvabe.

Pozrite si v galérii, ako sexi Šimkovičová pôsobí aj teraz v Chorvátsku, kde sa zahrala na kapitánku a kormidluje loď. V minulosti minister obrany za SNS Peter Gajdoš povýšil Danka do hodnosti kapitán. Neskôr iný minister obrany Jaroslav Naď toto mimoriadne povýšenie zrušil.



