Denník Plus JEDEN DEŇ priniesol vo svojom včerajšom vydaní informáciu, že čerstvý šesťnásobný otec, exminister zdravotníctva Marek Krajčí (48), je momentálne na rodičovskej dovolenke. Potvrdil nám to dokonca jeden z jeho asistentov. „Teraz intenzívnejšie pomáham doma manželke po príchode z pôrodnice s naším novým prírastkom a ostatnými našimi deťmi,“ povedal nám Krajčí, ktorému by tak mal chodiť ku štedrému poslaneckému platu 5-tisíc eur aj rodičovský príspevok 280 eur mesačne. Mužom zároveň pripomenul, ako môžu aj oni už onedlho ešte výraznejšie pomôcť svojim partnerkám: „Od 1. októbra by mali využiť možnosť a zobrať si 2 týždne otcovskej dovolenky po narodení ich bábätka. Myslím si, že je to dôležité pre mamičku a celú rodinu.“

Jeho slová potvrdzujú aj známe slovenské političky, ktoré by sa bez pomoci svojich partnerov nezaobišli. Napríklad taká Monika Beňová sa musela vrátiť do práce podľa nariadení europarlamentu už po 6 mesiacoch: „Našťastie to bolo, až keď už mala Lea rok, lebo dovtedy sme pracovali online pre covid.“ Europoslankyňa to však mala o to ťažšie, že po roku od narodení Leušky musí raz za týždeň na dva dni letieť do Bruselu: „Ľubo (Beňovej partner) sa vie perfektne postarať o Leu, babka, ktorá je na dôchodku, pomáha, čiže to zvládame.“ Pracovať musia podľa Beňovej aj ďalší rodičia, čiže nie je sa na čo sťažovať.

Poslankyni SaS Vladimíre Marcinkovej sa narodila malá Lina iba pár mesiacov po voľbách 2020. Už krátko po pôrode však musela ísť do parlamentu na dôležité hlasovanie. Na Slovensku nemá podľa nej poslankyňa možnosť ísť na materskú dovolenku, pretože by prišla o hlasovacie právo: „Parlament by mal zo dňa na deň namiesto 150 iba 149 poslancov.“ Je preto presvedčená, že poslanci by mali mať priestor ísť počas výkonu mandátu na niekoľko mesiacov na materskú, otcovskú alebo rodičovskú dovolenku, počas ktorej by ich zastupovali náhradníci.

Skorý návrat do parlamentných lavíc nebol v roku 2016 ľahký ani pre Ďuriš Nicholsonovú, ktorá si ako Beňová pochvaľovala pomoc od muža: „Mám manžela, ktorý sa k tomu postavil tak, že išiel na rodičovskú, inak by som to nebola zvládla.“ Následne europoslankyňu podľa jej slov doslova hejtovali tisíce ľudí s tým, že keď nastúpila do práce, musí byť prehnaná karieristka či zlá matka. Preto je zástancom toho, aby v prípade potreby šiel na materskú otec: „V iných štátoch to je normálne. V Belgicku vidím každé ráno mužov, ktorí sú ovešaní deťmi.“

Podľa Ďuriš Nicholsonovej Slovensko zaostáva aj v tom, že prorodinnú politiku rieši iba cez mesačné dávky. Legislatívne sa dajú spraviť zákony, aby sa matkám pomáhalo aj inak, napríklad pomocou firemných škôlok, ktoré už vraj fungujú po celom svete vrátane Česka: „My stále objavujeme nejakú atómovú zbraň. Máme plnú politiku plagiátorov. Nechápem, že tie najlepšie veci, ktoré fungujú niekoľko rokov, nevedia ‚opajcnúť‘.“ Na Slovensku však podľa političky prevážili ultrakonzervatívne sily v parlamente aj vo vláde, tak sa diskusie v tomto smere nielenže zabrzdili, ale vrátili späť.

