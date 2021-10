Minister práce Milan Krajniak a šéf Hlasu Peter Pellegrini vyslovili v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko hneď niekoľko zaujímavých myšlienok. No jedna z nich bola až zarážajúca. Krajniak poodhalil, ako sa vraj k nemu správali bezpečnostné zložky, keď bol v opozícii!

Politici v relácii RTVS hovorili o závažných témach. Jednou z nich bolo aj vytvorenie komisie na obnovu dôvery spoločnosti v právny štát. Obaja sa pri nej zhodli, že sú zásadne proti, aby boli generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi odobraté právomoci zasiahnuť do prebiehajúcich trestných vecí. „Oprávnenie generálneho prokurátora na mimoriadny opravný prostriedok je správne a už v minulosti pomolo veľa ľuďom, ktorí boli nespravodlivo stíhaní,“ povedal Pellegrini. „Ak je podozrenie, že sa niekto niečoho dopustil, treba to stíhať zákonným spôsobom,“ doplnil ho minister.

Pellegrini ale skritizoval, že obvinení vyšetrovatelia NAKA sa vracajú späť do práce a neboli postavení mimo službu, dokým sa podozrenia nevyjasnia. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran o ich návrate do práce informoval včera. Krajský súd ich nedávno prepustil z väzby, no štvorica vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu je stále obvinená z manipulovania výpovedí svedkov. V tomto prípade ide o takzvanú vojnu medzi NAKA a Úradom inšpekčnej služby.

Výčitky prišli aj z druhej strany. Krajniak Pellegrinimu pripomenul, v akom stave vraj jeho vláda zanechala situáciu v sociálnom systéme: „Vy ste nám zanechali 1,7-miliárdovú sekeru v našom rezorte. Napriek tomu vyplatíme trináste dôchodky v najvyššej miere a zrušili sme doplatky pre dôchodcov za lieky. Mohli ste to urobiť za 12 rokov vášho vládnutia.“ Podľa ministra dáva súčasná vláda peniaze pri 13. dôchodku hlavne sociálne najodkázanejším. Krajniak vraj zároveň chce presadiť, aby sa sociálne slabším skupinám zrazili poplatky za elektrickú energiu a plyn.

V relácii padli aj úsmevné slová, no tiež veľmi závažné o tom, akým situáciám musela v minulosti čeliť Krajniakova rodina. To najzaujímavejšie z diskusie sa dozviete v galérii.