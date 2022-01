Ak by sa voľby do Národnej rady konali v januári, vyhrala by strana Hlas so ziskom 17,8 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer s podporou už 16,3 percenta. V poslednom prieskume Focusu mal pri tom Hlas 19,2 % a Smer 15 %, čiže rozdiel bol viac ako 4 percentá. Ten sa radikálne znížil a teraz je to už iba 1,5 %!

Tretia by vo voľbácf skončila strana SaS s 11,1 percenta hlasov, ktorá mala v novembrovom prieskume Focusu 11,5 %. Kleslo aj hnutie Sme rodina, ktoré padlo zo 6,1 % na 5,8 %. OĽANO by volilo 8 %, čo je takmer identické číslo ako pred dvomi mesiacmi. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s podporou 8,3 percenta, Republika so ziskom 7,8 percenta hlasov a KDH s 5,8 %. Do parlamentu by sa nedostala Aliancia (4,4 percenta) ani ĽSNS (4,3 percenta). Pred jej bránami by zostala aj strana SNS (3,9 percenta) a strana Za ľudí (tri percentá). Dobrá voľba a Umiernení by získala jedno percento, strana Spolu - občianska demokracia a Maďarské fórum rovnako po 0,7 percenta a Naša vlasť 0,4 percenta hlasov.

V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by ich Hlas-SD získal 33, Smer-SD 30 a SaS 21. Za Progresívne Slovensko by do parlamentu zasadlo 15 poslancov, za OĽANO tiež 15, za Republiku 14, za Sme rodinu a KDH zhodne po 11 poslancov.