Podľa šéfa Smeru-SD Roberta Fica existuje na Slovensku časť novinárskeho spektra, ktorá bežne hovorí o zatvorení istých politikov, bez ohľadu na to, či sú voči nim nejaké dôkazy. Strana Smer-SD to doteraz brala ako prejav politického názoru, ktorý by nemal patriť do médií. „Dnes sa však dostávame do štádia, ktoré je pre túto krajinu mimoriadne nebezpečné. Tomuto novinárskemu spektru sa akoby vytrácal sen o tom, kto v politike bude a kto nebude. Kto má byť zatvorený, a kto nemá byť. Keďže toto všetko im dnes zlyháva, začínajú útočiť na štátne inštitúcie, čo je nevídané,“ uviedol Fico v reakcii na článok portálu aktuality.sk.

„Sme svedkami tvrdých útokov niektorých médií na predstaviteľov prokuratúry a súdov, pokiaľ neprijímajú také rozhodnutia, aké si tieto média želajú,“ povedal Fico a napokon zašiel ešte ďalej. "Za všetkým stoja traja ľudia - Matovič, Lipšic a prezidentka Čaputová. Títo ľudia úplne nekriticky sú pripravení chrániť a podporovať podobné útoky na politické strany, politikov a predovšetkým orgány činné v trestnom konaní," dodal.

V tejto súvislosti sme oslovili ministra financií Igora Matoviča, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ako aj prezidentku Čaputová, aby nám poskytli stanovisko. Článok budeme aktualizovať o ich vyjadrenia.

