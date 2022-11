Meteorológovia očakávajú koncom týždňa výraznejšie ochladenie. Studený vzduch by sa mal dostať najmä na sever a východ, miestami aj s celodenným mrazom. Ochladí sa však aj na ostatnom území. Najbližšie dni treba preto rátať s možnosťou sneženia na cestách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

"Prvý vpád studeného vzduchu očakávame v priebehu tejto noci a štvrtka (17. 11.), najmä na sever a východ, za studeným frontom, ktorý je aktuálne nad Poľskom. Ďalší vpád, výraznejší, v priebehu piatka a noci na sobotu (18. - 19. 11.)," načrtli odborníci.

Pri zrážkach postupne podľa SHMÚ klesne hranica sneženia. Štvrtok by sa mohlo vyskytnúť v polohách okolo 500 metrov, najmä na severe. V piatok by mala hranica sneženia klesnúť na severe a miestami aj inde do nižších polôh.

"Zbytočne teda neriskujte a pri plánovaní aktivít na najbližšie dni (v mnohých prípadoch zrejme predĺžený víkend už od zajtra) preto myslite na to, že na cestách vás môže zastihnúť sneženie. Najmä ak sa chystáte na sever, kde sa do soboty s vysokou pravdepodobnosťou vytvorí aj súvislá snehová pokrývka," dodali meteorológovia.

Na Slovensku hrozí vo štvrtok doobeda poľadovica

Na strednom a východnom Slovensku hrozí vo štvrtok (17. 11.) dopoludnia poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou do 12.00 h.

Na poľadovicu upozorňujú v Košickom, Prešovskom kraji, ako aj vo väčšine okresov Žilinského kraja a časti Banskobystrického kraja. Výstraha pred poľadovicou je predbežne vydaná aj na štvrtkovú noc, platiť by mala od 21.00 h až do piatkového (18. 11.) poludnia.