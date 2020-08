Fico požiadal vládny kabinet, aby tento podľa neho "odsúdeniahodný prípad, ktorý je hodný politických posolstiev," vzal do vlastných rúk. Slovensko by podľa neho napríklad formou uznesenia parlamentu malo dať svetu najavo, že záleží aj na životoch občanov našej krajiny.

Vládni politici sa podľa Fica nadmerne venovali udalostiam vo Venezuele či v Bielorusku v súvislosti s prezidentskými voľbami. „Kde je takáto miera iniciatívy v tomto prípade? Kde je premiér? Kde je minister zahraničných vecí?“ pýtal sa Fico. Dodal, že na mieste premiéra by žiadal ministra zahraničných vecí, aby komunikoval tento prípad so svojím partnerom v Belgicku, a aby si predvolal belgického veľvyslanca a žiadal vysvetlenie.

Šéf Smeru-SD dodal, že v čase, keď došlo k inicidentu, nedostal ako predseda vlády žiadnu informáciu. Reagoval, že prípad sa aktualizoval vzhľadom na zverejnenie videozáberov. V stredu viaceré belgické médiá upozornili na videozábery z priemyselnej kamery, na ktorých vidieť ako jedna z policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi zadržaného Slováka a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca po dobu 16 minút.

Robert Fico pred brífingom strany Smer-SD. Šéf lavičiarov vyzval koalíciu, aby konala v prípade smrti Jozefa Chovanca v Belgicku. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Prokuratúra v Charleroi v stredu potvrdila, že prebiehajúce súdne vyšetrovanie sa blíži ku koncu. Podľa medializovaných informácií slovenský občan 28. februára 2018 prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia Slováka vyviedla a umiestnila do zadržiavacej cely. Podľa pôvodných správ sa Slovák v cele dopustil násilných sebapoškodzujúcich úderov, čo prinútilo políciu, aby opäť zasiahla a upokojila ho. Chovanec následne utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

Svedectvo priemyselnej kamery však naznačilo, že udalosti predchádzajúce zhoršeniu zdravotného stavu zadržaného Slováka sa udiali ináč, čo vyvolalo pobúrenie nielen belgických médií, ale aj miestnych politikov.

Anketa Mala by sa koalícia výraznejšie zaoberať incidentom v Belgicku, pri ktorom zomrel Jozef Chovanec? Áno 96%

Nie 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný