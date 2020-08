Robert Fico ŠOKUJE: Do záležitostí Bieloruska by sme nemali zasahovať!

Slovensko by nemalo zasahovať do vnútorných záležitostí Bieloruska, uviedol to vo videu na sociálnej sieti bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD). Ako tvrdí, je potrebné nechať na Bielorusoch, aby sa rozhodli, čo si želajú.