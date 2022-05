Remišová si myslela, že sa v pondelok na koaličnej rade, kde vraj sedeli do jednej v noci, dohodli. „Dozvedela som sa, že naša dohoda neplatí a že protiinflačný balík pravdepodobne na vládu nepôjde,“ povedala Remišová s tým, že šéf SaS Richard Sulík má dohodu podmieňovať šéfom Protimonopolného úradu.



„Budeme chcieť vysvetlenia, pretože keď sa na niečom dohodneme, tak to by malo platiť,“ spresnila. Podčiarkla, že jej strana presadzuje pri nezávislých kontrolných inštitúciách, ktorými sú Protimonopolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, verejné výberové konania. „Tieto úrady by nemali byť lénom žiadneho ministra ani politickej strany,“ poznamenala.

„Ak si strana SaS myslí, že urobí zle koaličným partnerom, nám alebo OĽANO, tak to nie je pravda. Urobí zle ľuďom, ktorí na pomoc čakajú týždne. Zvlášť ma to mrzí preto, lebo Sulík vodí celebritných multimilionárov z Nemecka po celom Slovensku. Keby sa porozprával s normálnymi ľuďmi, ako oni žijú, tak by zistil, že nemajú z čoho zaplatiť účty, nemajú na základné životné potreby. A táto pomoc v čase krízy je mimoriadne dôležitá,“ povedala.

Poznamenala, že daňový bonus je znižovanie daní pre pracujúce rodiny. „Je to znižovanie daní. Je to niečo, čo strana SaS má vo svojom programe a za čo SaS bojuje,“ povedala ministerka s tým, že schváliť to, by mala byť absolútna priorita, ak idú podľa programového vyhlásenia vlády. Remišová zároveň podotkla, že nerozumie, prečo na poslednú chvíľu urobilo SaS tieto obštrukcie. Napriek ďalšiemu črtajúcemu sa rozkolu Remišová uistila, že Za ľudí nezvažuje odchod z koalície a stopnutie podpory vládnych zákonov.

