Peniaze, ktoré mali ísť z eurodotácií farmárom, končili podľa vyšetrovateľov iba u tých, ktorí dali primeraný úplatok. Ten sa mal pohybovať od 14 do 25 percent príspevku od PPA. Celkovo sa malo na úplatkoch rozdať viac ako 10 miliónov eur! NAKA v lete minulého roku ukončila vyšetrovanie podaním návrhu na obžalobu na osem fyzických a päť právnických osôb. „Spis má až 35-tisíc strán,“ povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Len podaná obžaloba má 257 strán.

Špeciálny prokurátor informoval, že aktéri sú obžalovaní z korupcie a obzvlášť závažného zločinu legalizácie peňazí pochádzajúce z trestnej činnosti. „V jednej vetve bolo legalizovaných 2,76 milióna eur. V druhej vetve to bolo viac ako milión eur,“ povedal Lipšic. Piatim z 8 obžalovaných fyzických osôb hrozí prepadnutie majetku. Niektorým z nich hrozia tresty na hranici až 20 rokov!

Súd napokon v decembri prijal obžalobu na 13 osôb a vytýčil hneď sedem pojednávacích termínov. Člen senátu a zároveň predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala, ktorý bude proces riešiť, pritom odmietol prieťahy v konaní. „Ani vo väzobných veciach, najmä takýchto zložitých, nemožno konať bez toho, aby bol spisový materiál analyzovaný, čo okrem iného znamená oboznámenie sa s podstatnou časťou spisu,“ podotkol Hrubala.

Prvé obvinenia v kauze Dobytkár padli už v marci 2020. Známe mená ako Kožuch a Kvietik začala NAKA obviňovať až o mesiac neskôr. V júli 2020 prišlo aj na Bödöra. Ten sa po návrate z dovolenky v Chorvátsku prihlásil na polícii, kde si vypočul, že prokurátor navrhuje jeho väzobné stíhanie. Vo väzbe bol napokon od 9. júla 2020 do 13. januára 2022.

Anketa Myslíte si, že Norbert Bödör, Martin Kvietik a ďalšie osoby budú v kauze Dobytkár odsúdení? Áno, nemali robiť podvody 71% Bödör áno, ale Kvietik je nevinný a bude oslobodený 4% Kvietik áno, ale Bödör je nevinný a bude oslobodený 0% Obaja majú "za ušami", ale odsúdení nebudú oni, ale tí ostatní 5% Niektorí z tých všetkých áno, iní nie, ťažko povedať 2% Nie, nič im nedokážu 14% Nie, sú to čestní ľudia 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kto je obžalovaný v kauze Dobytkár?

Ľubomír Kropil – exporadca na čerpanie eurofondov. Ku svojim činom sa priznal, spolupracoval s vyšetrovateľmi. Obžalovaný je z prijímania úplatku. Stíhaný je na slobode.

Viktor Miklas - bývalý zamestnanec PPA a zároveň podnikateľ v oblasti eurofondov. Aj on sa priznal a spolupracuje. Obžalovaný je z nepriamej korupcie (ako spolupracovník Kropila) a stíhaný na slobode.

Milan Kopriva - advokát. Obžalovaný je z legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Vo väzbe bol od 4. marca 2020 do 11. februára 2022.

Martin Kvietik - Známy finančník a milionár spájaný s SNS. Obžalovaný je z prijímania úplatku. Vo väzbe bol od 25. marca 2020. Po tom, ako ho z nej prepustili ho do väzby vzali v kauze Feudál.

Juraj Kožuch - bývalý riaditeľ PPA (nominant SNS). Obžalovaný je z prijímania úplatku. Vo väzbe bol od 25. marca 2020 do 4. februára 2021, počas ktorej výrazne schudol.

Bývalý šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch bol v minulosti pevný muž. Vo väzbe ale výrazne schudol. Zdroj: TASR

Ľubomír Partika - bývalý výkonný riaditeľ PPA (nominant Smeru). Obžalovaný je z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Vo väzbe bol od 3. apríla 2020 do 11. februára 2022.

Peter Kuba - predseda predstavenstva reklamnej agentúry ROKO. Obžalovaný je z legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Vo väzbe bol od 5. júla 2020 do 11. februára 2022.

Norbert Bödör - podnikateľ, nitriansky oligarcha spájaný s Robertom Ficom a Smerom. Obžalovaný je z legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Vo väzbe bol od 9. júla 2020 do 13. januára 2022.

Casapa Group, a.s. - poľnohospodárska a lesnícka spoločnosť v ktorej je od 17. februára 2022 predsedom predstavenstva Ľubomír Partika. Pred ním bola v tejto funkcii Tatiana P. Spoločnosť bola obvinená z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

ROKO, a.s. - reklamná agentúra v ktorej je od 30. júna 2017 predsedom predstavenstva Peter Kuba. Na krku majú obvinenie z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

AK LawComp - advokátska kancelária. Obvinenie bolo aj v tomto prípade z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

PORAGRO, s.r.o. - poradenská firma, ktorej spoločníkom bol v rokoch 2014 až 2016 Viktor Miklas. Firma bola obvinená z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

K plus spol. s.r.o. - poradenská firma, ktorú od roku 2016 vlastní PROAGRO. V tomto prípade bolo obvinenie podané za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a prijímanie úplatku.

Kožuch pred pojednávaním prezradil, že sa cíti nevinný: „Všetko čo kajúcnik povedal je klamstvo.“ Šokom bol ale príchod Bödöra. Ten prišiel na súd nielen so svojim tradičným obhajcom Marekom Parom, ale aj s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ktorý je jeho druhý právny zástupca. Para aj Kaliňák tvrdia, že ich klient je nevinný. „Bödör nemal podla obžaloby v tomto skutku žiadny prospech. 0 eur,“ povedal Kaliňák na obhajobu svojho klienta.

Pojednávanie začalo 9.45. Správu budeme aktualizovať.